بطل الحرب والسلام.. رواد مواقع التواصل الاجتماعي يحييون ذكرى ميلاد السادات

أحيار رواد مواقع التواصل الاجتماعي ذكرى ميلاد الرئيس الراحل محمد انور السادات بطل الحرب والسلام في ذكرى ميلاده التي حلت بالأمس 25 من شهر ديسمبر، وهو ثالث رئيس لجمهورية مصر العربية، ويحظى بذكريات كثيرة بعقول المصريين، والذي تولى حكم مصر منذ عام 1970، وحتى 1981، وخلال فترة حكمه كان له العديد من الانتصارات والمواقف المحفورة في التاريخ المصري التي مازالت في ذاكرة الجميع.

وفي ذكرى ميلاده دشن رواد موقع التواصل الإجتماعي X " تويتر " سابقًا هاشتاج محمد أنور السادات تعظيم لدوره التاريخي في تحرير مصر ودفاعه عن أرضها وعن فترة حكمه لمصر الذي مازال عالقا في أذهان المصريين .

بطل الحرب والسلام

كتب أحد رواد منصة " X ": ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومن من ينتظر وما بدلوا تبديلا) صدق الله العظيم ، اليوم ذكرى ميلاد الشهيد محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام عاش شريفا بطلا مجاهدا وما تشهيدا بإذن الله ، هذا الرجل تحمل قبل حرب اكتوبر ما لا يتحمله بشر.

إغتيال السادات

ونشر آخر "الرئيس الشهيد الراحل محمد أنور السادات لم يطلب من شيخ الأزهر ولا البابا شنوده مرافقته في إتفاقية كامب ديفيد بالمره، لماذا لم يذكر عبود الزمر في الموقف وما هو موقفه في القضية وما مدة الحكم الذي تجاوزه بسنين عده بعد أن قضى مدة العقوبة المؤبد

السادات كانت لديه النيه في مارس ١٩٨١ أن يتنحى عن الحكم ويجري إنتخابات رئاسيه ليقول الشعب كلمته في إختيار رئيسه ولهذا السبب من وجهة نظري تم إغتياله من الجماعات الإرهابيه (حركةجهاد) بأمر من أمريكا لضمان المصالح الأمريكيه في المنطقة حتى لا تنهض مصر وتظل مصر مريضه ، وهذا ما يستكمله اليوم فخامة الرئيس/عبدالفتاح السيسي ،لنهضة مصر ، فأرجوا عدم تزييف الحقائق فاليوم نحن في معركة الوعي".

شخصية السادات

وقال آخر " بمناسبه ذكرى ميلاده هل تعلم :ان العملاق الأسمر الرئيس محمد أنور السادات كان ترتيبه الخامس عالميا في أناقته وشياكته، وترتيبه الثالث عالميا في مكره ودهائه السياسي، وترتيبه الأول عالميا في قوة نبرة صوته ولغته العربية ولهجته الخطابية وتأثير خطبه السياسية في الجمهور.

وعلق آخر " عاش من أجل المبادئ ومات من أجل السلام رحم الله بطل الحرب والسلام محمد أنور السادات رحمه واسعه واسكنه فسيح جناته آمين يا ارحم الراحمين".