46 عاماً على زيارة السادات التاريخية للقدس

19 نوفمبر 1977.. يوم تاريخى فى الصراع العربى الإسرائيلى

ونحن نعيش حالياً فى ظل المجزرة الإسرائيلية فى قطاع غزة ووحشية تتار العصر الكيار الصهيونى نتذكر اليوم مرور 46 عاماً على زيارة الرئيس الراحل أنور السادات للقدس.

بعد حالة الجمود فى الصراع العربى الإسرائيلى عقب نصر أكتوبر 1973، لم يجد الزعيم الفذ السابق مفراً إلا مواجهة العدو فى عقر داره بالمفاوضات.

فى 7٫5 مساء السبت 19 نوفمبر 1977 هبطت طائرة الرئيس السادات فى مطار بن جوريون واستقبله فى المطار جميع قادة إسرائيل وسط حالة ذهول فى العالم أجمع من تلك المبادرة التاريخية التى حركت المياه الراكدة فى الصراع العربى الإسرائيلى.

فى اليوم الثانى ألقى الرئيس السادات خطابه التاريخى من داخل الكنيست الإسرائيلى ليضع إسرائيل أمام موقف حرج للغاية أمام العالم كله. ويطالبها بالانسحاب من جميع الأراضى المحتلة من منطلق القوة، كما أكد حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وبعدالة القضية الفلسطينية، وعقب عودة الرئيس من تلك الزيارة التاريخية وجد فى استقباله 5 ملايين مواطن مصرى اصطفوا لتحيته من المطار حتى منزل الرئيس بالجيزة.

أسفرت تلك الزيارة التاريخية عن توقيع معاهدة كامب ديفيد فى 17 سبتمبر 1978 وتوقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية فى 26 مارس 1979.

وبدأت إسرائيل الانسحاب من سيناء على مراحل كان البداية فى 26 مايو 1979 بالانسحاب من العريش وبعد عامين بالضبط فى 19 نوفمبر انسحبت إسرائيل من منطقة سانت كاترين وتم الانسحاب الكامل فى 25 أبرايل 1982 واسترداد طابا بالتحكيم الدولى فى 19 مارس 1989.

ذلك كان باختصار تاريخ زيارة السادات للقدس زعيماً فذاً من الصعب أن يجود الزمان بمثله. رحم الله الزعيم البطل الشهيد محمد أنور السادات.