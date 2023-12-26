بطل “الكريسماس” فأل سئ على أرسنال وليفربول في البريميرليج

تشهد مسابقة البريميرليج منافسة شرسة بين ليفربول وأرسنال مع اقتراب العام الحالي من نهايته، حيث يسعيان إلى ملامسة اللقب في نهاية المطاف.

ولكن صدارة البريميرليج في أعياد الكريسماس دائمًا ما تكون فأل سئ لثنائي الصدارة، ليفربول وأرسنال، إذ أنهما يفقدان اللقب في نهاية الأمر بالنظر إلى آخر 6 مرات لهما في التاريخ.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، ويليه ليفربول بفارق نقطة، في حين يبتعد حامل اللقب، مانشستر سيتي عن الصدارة نوعًا ما حيث يتواجد في المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

لذا فإن ليفربول وأرسنال أحدهما ضمن صدارة البريميرليج مع نهاية العام الحالي، ويعيد ذلك ذكريات سيئة على طرفي صراع الصدارة في أعياد الكريسماس خلال السنوات الماضية، حيث يفقدان اللقب في نهاية المطاف لصالح منافسين آخرين.

ليفربول يتبقى له مباراة واحدة أمام بيرنلي، يوم الثلاثاء، بينما سيخوض أرسنال أمام وست هام وفولها، وأمامه فرصة للاحفال بالكريسمارس في صدارة البريميرليج.

لعنة الكريسماس..

تعود الذكريات الغير جيدة لصدارة الكريسماس إلى عام 2008 حينما احتفل أرسنال بصدارة البريميرليج قبل نهاية العام ولكن فقد اللقب لصالح مانشستر يونايتد آنذاك، ثم تكرر الأمر ذاته في العام الماضي وفقد اللقب أيضا لصالح مانشستر سيتي.

ليفربول يحمل المعاناة الأكثر، إذ فرط في لقب البريميرليج 4 مرات بالرغم من الصدارة في الكريسماس بواقع مرة أمام مانشستر يونايتد وكانت الأولى وثلاثة مرات أمام مانشستر سيتي، في مواسم 2008-2009، 2013-2014، 2018-2019، 2020-2021.

طموح اللقب..

يبحث أرسنال عن استعادة لقب البريميرليج الغائب منذ نحو 19 عامًا، إذ يرجع آخر تتويج إلى 2003/04 وكان يحمل الرقم 13 في تاريخ الجانرز، بينما يبحث ليفربول هذا الموسم عن معادلة مانشستر يونايتد في عدد مرات التتويج بالبريميرليج والذي يصل إلى 20 لقبًا.