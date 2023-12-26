وكيل صحة أسيوط يترأس حملة لمتابعة أعمال مستشفى القوصية المركزي

شدد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على تكثيف حملات المتابعة والرقابة لكافة المستشفيات والوحدات الصحية بمراكز وقرى المحافظة؛ لمتابعة الأداء وتقييم مستوى الخدمة والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والتأكد من تواجد الأطباء وفرق التمريض فى مقار عملهم وإلتزامهم بنوبتجيات العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة ..حيث ترأس وكيل وزارة الصحة بأسيوط لجنة مشكلة من قيادات المديرية لمفاجأة المنشآت الصحية في اوقات مختلفه ومتأخرة من الليل .

وقال زين الدين، إنه تم تشكيل فريق من المديرية برئاسته لمتابعة وتقييم الأداء بمستشفيات المحافظة على أرض الواقع وقام بالمرور المفاجئ على مستشفى القوصية المركزي وتابع اعمال الاستقبال العام والاشعه والعناية والمبتسرين والاطفال والاقسام الداخليه بالمستشفى في وجود دكتور وليد انور رياض مدير مستشفى القوصية المركزي ومساعدي المدير للرقابة والمتابعة ومقدمي الخدمة بالإضافة لمتابعة مستشفي الحميات بالقوصية ومتابعة سير العمل بها .

وعقب الانتهاء من المرور على كافة الأقسام تم عقد اجتماع برئاسة وكيل الوزارة وأعضاء الفريق الإشرافى الخاص بالمديرية ومدير مستشفى القوصية المركزي لبحث كافة الشكاوى والمتطلبات وأوجه القصور وكافة الملاحظات التى أعدها فريق المرور للعمل على تلاشى السلبيات ووضع حلول عاجلة للمشكلات التى قد تؤرق سير العمل وتقديم خدمة صحية متميزة.

شارك في الحملة التي ترأسها الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية، والدكتور عصام نبيل مدير إدارة التفتيش الفني والرقابة الداخلية والحوكمة، والدكتور مصطفي محمود مدير إدارة الطوارئ، والدكتور محمد عباس مدير إدارة المتابعة، والدكتورة لمياء احمد مدير إدارة مكافحة العدوي، والدكتورة شيرين عبد الواحد نائب مدير الرقابة الداخلية، والدكتورة مي الشرقاوي نائب مدير شئون مقدمي الخدمة والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة ومن المكتب الفني دكتورة عفاف نجاح ودكتور محمد عرفة .

وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط على إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال اي مخالفة وإحالة اي مخالف للتحقيقات وتوقيع جزاء رادع يصل للنقل وإغلاق اي منشأه طبيه خاصه لاي طبيب مكلف بنوبتجية داخل مقر عمله الحكومي وثبت تركه لمقر عمله ليمارس عمله داخل عيادته الخاصه

بدأت الجولة أعمالها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً وانتهت الساعة الثانية عشر منتصف الليل وذلك فى إطار المشاركة من أجل توفير رعاية وخدمة صحية متميزة لكل مواطن ومريض وتلاشى أى سلبيات وتوفير كافة الإمكانيات التى تساعد فى تقديم خدمة صحية على أعلى مستوى.

IMG-20231226-WA0001