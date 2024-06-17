النصر السعودي يفاوض ثنائي يوفنتوس.. تفاصيل

يسعى نادي النصر خلال الفترة المقبلة لضم ثنائي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

النصر يقترب من ثنائي يوفنتوس الإيطالي

وحسب التقارير الأخيرة، يقترب النصر من حسم صفقة الحارس البولندي تشيزني حامي عرين يوفنتوس.

النصر أيضًا يريد التعاقد مع كييزا، وتشير المصادر إلى أن اللاعب قد وافق على الانتقال.

التخطيط الحالي ينسب إلى فيرناندو هييرو المدير الرياضي للنصر، والذي يفكر في ضم أكثر من لاعب من نفس الفريق من أجل تسهيل المفاوضات مع نادي واحد.

ويسعى النصر لتعزيز مركز حارس المرمى بالإضافة إلى ضم جناح جديد مع اقتراب ساديو ماني من الرحيل.

وأنهى النصر الموسم الماضي محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن لكرة القدم.