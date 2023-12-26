الرابط الرسمي لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرابط الرسمي لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية للعام الدراسي 2023-2024.

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023 وتستمر حتى يوم الأحد 31 ديسمبر 2023 .

ونبهت وزارة التربية والتعليم على طلاب الصف الثالث الإعدادي بسرعة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 قبل انتهاء المدة المحددة.

رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابطا رسميا لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

لتسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024 (اضغط هنا).

ولتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يجب استخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب.

ويمكن الحصول على البريد الإلكتروني الموحد وتفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم / الطالب (من هنا).

تعليمات استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات للمديريات التعليمية في خطاب رسمي.

جاء ذلك فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي (2024/2023).

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن ذلك حرصا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان وسداد رسوم الامتحان الكترونياً واستكمالاً للإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن خلال الأعوام السابقة بشأن ميكنة جميع المستندات الخاصة بإستمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية العامة ( نظامي ومنازل ) والإعدادية المهنية والمكفوفين وضعاف البصر.