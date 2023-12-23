تعليمات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 الإلكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية للعام الدراسي 2023-2024.

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023 وتستمر حتى يوم الأحد 31 ديسمبر 2023 .

تعليمات استمارة الشهادة الإعدادية 2024

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات للمديريات التعليمية في خطاب رسمي.

جاء ذلك فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي (2024/2023).

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن ذلك حرصا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان وسداد رسوم الامتحان الكترونياً واستكمالاً للإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن خلال الأعوام السابقة بشأن ميكنة جميع المستندات الخاصة بإستمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية العامة ( نظامي ومنازل ) والإعدادية المهنية والمكفوفين وضعاف البصر.

موافاة الوزارة ببيانات لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بكل مديرية تعليمية.

قيام مدير إدارة الإحصاء بالمديرية بتسجيل البيانات التالية ، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك وتشمل بيانات رئيس لجنة النظام والمراقبة ( كود المعلم/ الاسم/ رقم الموبايل به واتساب وبيانات أعضاء الإحصاء المكلفين بالعمل بلجان النظام والمراقبة.

التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي 2024/2023 باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب.

التأكيد عليهم أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة، علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

التنبيه على المدارس بمراجعة استمارة التقدم الإلكترونية في الشهادة الإعدادية 2024 التي تسلم لهم عن طريق الطالب، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية.

قيام المدارس بطباعة كشوف 12 د الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني ومراجعة وتسليم الكشوف إلى الإدارة، وفي حالة وجود خطأ في الصورة يلزم توجيه الطالب للجنة النظام والمراقبة التابعة لها لتعديلها لجنة النظام والمراقبة التابعة لها المدرسة.

رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابطا رسميا لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

لتسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024 (اضغط هنا).

ولتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يجب استخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب.