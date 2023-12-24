سارع بالتقديم| موعد غلق باب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد غلق باب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، داعية الطلاب إلى سرعة التقديم قبل انتهاء المدة المحددة.

وتغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 إلكترونيًا يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023.

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 لامتحانات الفصل الدراسي الأول، يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023.

نصائح تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نصائح لطلاب الصف الثالث الإعدادي لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 الإلكترونية ضروري لدخول الطالب امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن تسجيل الطالب استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية أصبح جزءًا أصيلًا من أعمال الامتحانات ودونها لن يدخل الطالب الاختبارات سواء فى الفصل الدراسي الأول أو الثاني، خاصة بعد ميكنة أعمال الامتحانات بشكل عام منذ سنوات.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 يتم مرة واحدة فى الفصل الدراسي الأول، ومن ثم يستطيع الطالب دخول اختبار الفصلين الدراسيين الأول والثانى من العام الدراسى الحالى 2023-2024.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التأكد من صحة البيانات المسجلة على رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024، منبهة بأنه في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا على قاعدة البيانات من خلال رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024 الإلكترونية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها في رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024 مطابقة للمواصفات المقررة، وأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ الاستمارة.

ونبهت وزارة التربية والتعليم على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي 2024/2023 باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات.

وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب، والتأكيد عليهم أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة، علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2024

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابطا رسميا لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ولتسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 (اضغط هنا).