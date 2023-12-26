غرفة شركات السياحة: نرفض بشكل قاطع بيع شركة مصر للطيران للقطاع الخاص

قال الخبير السياحي، هشام إدريس عضو لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة، إننا "نرفض رفضا تاما بيع شركة مصر للطيران للقطاع الخاص، كلنا لازم نقف وراها وندعمها".

وعلق عضو لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أهل مصر"مساء اليوم، على خروج شركة مصر للطيران، لأول مرة في تاريخها من قائمة أفضل 100 شركة عالمية، قائلا: "للطيران تضم تحتها حوالي 10 شركات أخرى، وبعض هذه الشركات تعاني عمالة زائدة.

شركة مصر للطيران تطورت بشكل كبير الفترة الماضية

و أكد أن شركة مصر للطيران، وإن كانت بحاجة إلى إعادة هيكلة في بعض الأقسام، لكنها تطورت بشكل كبير الفترة الماضية، وهذا التصنيف لا يعبر عن الحقيقة، وخرج من شركة خاصة، ولا يمكن الاعتماتد على هذا التصنيف إعلاميًا.

على جانب آخر وقعت مستشفى مصر للطيران، بروتوكول تعاون بين المستشفى متمثلة فى الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية والجامعة الألمانية بالقاهرة برئاسة الدكتور ياسر جمال الدين حجازي متمثلة فى الدكتور محمد أحمد العزيزي عميد كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية.

يهدف هذا التعاون إلى توفير فرص تدريبية لطلاب الكلية في مختلف المجالات المتعلقة بصيدلة المستشفيات والصيدلة الإكلينيكية مما يسهم في إثراء الطلاب بالتجربة العلمية والعملية التى توفرها مستشفى مصر للطيران.

أكد الدكتور أيمن صلاح استعداد المستشفى لاستقبال الطلاب وتقديم كل الدعم و الخبرات اللازمة لهم إيمانًا منه بأهمية توفير فرص تدريبية للطلاب مما ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على أدائهم الدراسي والتحصيلي.