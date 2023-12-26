الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أبو الدهب: إمام عاشور أثبت أنه صفقة سوبر

إمام عاشور
إمام عاشور

أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج البريمو" أن إمام عاشور لاعب فريق الأهلي يعد أهم نجوم القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة منذ بطولة كأس العالم للأندية.

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وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:"من وجهة نظري أن إمام عاشور أثبت أنه صفقة الموسم داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد تألقه في الفترة الأخيرة مع الفريق ومساهمته في هدف الفوز على سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس السوبر المصري ".
 

وأضاف:"أتوقع استمرار تألق إمام عاشور مع الأهلي في الفترة المقبلة لأن كل الظروف داخل الفريق متاحة له لتقديم كل ما لديه ".

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