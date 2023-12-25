الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إمام عاشور: تأهلنا للنهائي عن جدارة.. وشكرًا لجماهير الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

قال إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ،إن الفريق حقق المطلوب من مواجهة سيراميكا كليوباترا، ونجح في التأهل ‏إلى نهائي بطولة السوبر المصري عن جدارة واستحقاق.‏

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وأوضح أن الفريق قدم مباراة قوية، وأن اللاعبين كان لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز، وهو ما ظهر بشكل فعلي من خلال ‏الأداء القوي والمميز حتى بعد الدقيقة 90.‏

وأضاف أن اللاعبين كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية، وكل لاعب قدم كل ما لديه، وهو ما تكلل في النهاية بالفوز والتأهل إلى ‏المباراة النهائية للبطولة.‏

وأشار عاشور إلى أن الفريق يضع لقب البطولة هدفًا له، وأن الجميع داخل الفريق على قلب رجل واحد من أجل الفوز باللقب، بعد ‏التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.‏

وفي ختام تصريحاته، توجه اللاعب بالشكر إلى جماهير الأهلي التي ساندت الفريق ودعمته، متمنيًا الفوز باللقب من أجلهم.‏

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