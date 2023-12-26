ضياء السيد: إمام عاشور أنقذ بطولة السوبر للأهلي

أثنى ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، على أداء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، رغم حالة الجهد وقوة المباراة.

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وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "المباراة كانت قوية للغاية على النادي الأهلي، وسيراميكا كليوباترا حاول استغلال العامل البدني وشكل كرات خطيرة، ولكن كولر خرج بالمباراة إلى ما يريد، بالمهارة الفردية".

وأضاف ضياء السيد: "إمام عاشور قدم لقطة رائعة في الهدف وانطلاقته من البداية مهارة رائعة منه، وركز على استكمال طريقه نحو المرمى، رغم إمكانية سقوطه والحصول على خطأ تحكيمي، والكرة مكافأة له على مجهوده وأنقذ البطولة، والأهلي استحق الفوز".

وقال: "أيمن الرمادي مدرب سيراميكا لعب بواقعية أمام الأهلي، وكان يرغب في الوصول إلى ركلات الترجيح وكاد أن ينجح، ولكن الأحمر في النهاية يملك شخصية البطل".

واختتم ضياء السيد: "لم اتفاجئ بخروج بيراميدز أمام مودرن فيوتشر، خاصةً أن الفريق في حالة تراجع، ولا أعلم هل بيراميدز لديه حالة من الغرور بالفوز في أي وقت؟ وركلات الترجيح ملهاش كبير، والكرة المصرية لم تكن مؤهلة لإقامة السوبر من 4 فرق في الوقت الحالي".