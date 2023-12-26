ميساء مغربى تُثير الجدل: "أقبل الخيانة الزوجية.. وتعدد الزوجات" (فيديو)

تصدرت الفنانة المغربية ميساء مغربي، تريندات موقع التغريد العالمى "أكس"، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل عن الخيانة الزوجية خلال لقائها ببرنامج عندي سؤال على قناة المشهد.

ميساء مغربى توافق على الخيانة الزوجية:

عبرت ميساء مغربى عن رأيها بالخيانة الزوجية فى البرنامج قائلة:" أنها لا يمكن أن تطلب الطلاق من زوج قام بخيانتها لليلة واحدة، لأنه فى فرق كبير بين رجل خان لليلة واحدة ورجل دخل في علاقة حب كاملة، هنا أعرف أن في شيء ناقصني ما أقدر أقدمه له".

ميساء مغربي :



الخيانة الجسدية لا تعني لي شيئاً ، و الرجل لا تكفيه أنثى واحدة! pic.twitter.com/gADI3wbjpk — Trend pase (@trend_pase) December 24, 2023

وأضافت ميساء مغربي:" إن قيام الرجل بعلاقة عابرة عادي لأنه لا تكفيه أنثى واحدة، وهنا أقول أنثى وليست امرأة في فرق كبير بين الاثنين ولو الله يعرف أن أنثى واحدة بتكفي الرجل ما كان شرع الزواج مرتين وثلاثة وأربعة".

ردت ميساء مغربى على وصفها بلقب "المرأة المزواج": "أقله في الحلال، يعني مطلوب مني أعيش تعيسة أو اللي معي يعيش تعيس أو أني أُنشئ علاقة خارج إطار الزواج بس لحتى ما أوصف بأني مطلقة؟ لا خليهم يقولون مطلقة هذا وسام على صدري".

ميساء مغربى ممكن أن أكون زوجة ثانية:

فى نهاية الحلقة ختمت ميساء مغربى حديثا بتصريح غريب عن تعدد الزوجات قائلة:" أوافق أكون ضرة أحسن لي من وجع الدماغ، وأحسن لي أكون ضرة على امرأة معروفة أحسن ما أكون متزوجة لحالي ويعرف عليا سبعين واحدة ثانية، لا خليني ضرة وهنا حقوق المرأة ما دخلها".

ميساء مغربي تؤيد زواج زوجها عليها:



"أشاركه مع وحدة أحسن ما أشاركه مع مليون وحدة"@Mohamad_kaiss#العراب pic.twitter.com/OqfLtixqDe — خالد المولى | العرّاب (@AlArrabcom) December 24, 2023

تابعت : "كلامي هذا لا يعني أني أفضل الرجل المتزوج، إنه لو أعجبني سأفكر، ولكن لو علمت أنه متزوج في بداية العلاقة سأحدد موقفي بناء على مدى إعجابي به، إذا كنت معجبة به كثيرا سأمنحه فرصة ولكن لو لم أكن معجبة به كثيراً سأتركه أنا أصلاً ما أحب أخرب بيوت".

انتقد الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى الفنانة “ميساء مغربى” بسبب تصريحاتها عن الخيانة الزوجية، وذلك لانها أفكار غير مقبولة فى مجتمعنا العربى .

من هى ميساء مغربى:

-ميساء مغربي هي ممثلة ومنتجة ومخرجة ولدت في المغرب وعاشت طفولتها بين المغرب وفرنسا،عملت في بداية حياتها كعارضة أزياء ثم اتجهت للفن.

بدأت مشوارها الفني من خلال فيديو كليب جزاك الله حبيبي خير للفنان فايز السعيد،ظهرت لأول مرة في مجال التمثيل من خلال مسلسل الدايرة وقدمت دور البطولة في مسلسل الدنيا لحظة.

بعدها أسست شركة للإنتاج أنتجت من خلالها مسلسل لعبة المرأة رجل،ا مسلسل هوامير الصحراء، مسلسل للحب جنون، مسرحية دو ري مي فاصوليا.