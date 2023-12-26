حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة أجنبي في الوراق

قررت نيابة شمال الجيزة، بحبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، قاموا بالنصب على شخصين والاستيلاء منهم على مبلغ مالي بأسلوب انتحال صفة الشرطة بالوراق.

واوضح المجني عليه ، إن المتهمين قاموا بالتواصل مع أحد الأشخاص لتغيير مبلغ مالي خاص بالأول إلى العملة الأجنبية، واتفقا معه على التقابل بدائرة القسم ولدى وصولهما للمكان المتفق عليه وبحوزتهما المبلغ المالي مستقلان سيارة ملك وقيادة الأول، فوجئا بسيارة ميكروباص توقفت بجوارهما وترجل منها مجموعة من الأشخاص وقاموا باصطحابهم داخل "الميكروباص" عن طريق انتحال الصفة، واستولوا على السيارة وبداخلها المبلغ المالي.

وتلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة ، بلاغا من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، وعامل) بقيامهما بالتواصل مع أحد الأشخاص لتغيير مبلغ مالى خاص بالأول إلى العملة الأجنبية، واتفقا معه على التقابل بدائرة القسم ولدى وصولهما للمكان المتفق عليه وبحوزتهما المبلغ المالى مستقلان سيارة ملك وقيادة الأول، فوجئا بسيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية" توقفت بجوارهما وترجل منها مجموعة من الأشخاص وقاموا باصطحابهم داخل "الميكروباص" عن طريق إنتحال الصفة، واستولوا على السيارة "ملك المبلغ الأول" وبداخلها المبلغ المالى و2 هاتف محمول، وعند وصولهم لإحدى المناطق بدائرة القسم قاموا بتركهم ولاذوا بالهرب بالسيارة والميكروباص، وفى وقت لاحق تم العثور على السيارة المستولى عليها وبداخلها الهاتف المحمول الخاص بالأول بالقرب من مكان الواقعة.

وتوصلت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص) مُستخدمين السيارة "الميكروباص".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع النصب على المواطنين راغبى تغيير العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، وأرشدوا عن (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه)، وأقروا بتصرفهم فى باقى المبلغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

إصابة شخصين بحريق شقة سكنية في إمبابة

كما سيطرت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، على حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة إمبابة مما أسفر عن إصابة شخصين.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة إمبابة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه وتبين بالفحص إصابة شخصين نتيجة الحريق وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.