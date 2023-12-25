قرار جديد في واقعة حريق شقة بالهرم والتسبب في مصرع طفلين

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل شقة بالهرم وتسبب في مصرع طفلين.

قرار جديد في واقعة حريق شقة بالهرم ويتسبب في مصرع طفلين

ورجحت التحقيقات الأولية أن ماسًا كهربائيًا وراء اندلاع الحريق، وتسببت الأدخنة في اختناق طفلين مما أسفر عن مصرعهما.

نشب حريق هائل في شقة داخل عقار سكني بمنطقة الهرم اليوم الإثنين وعلى الفور انتقل قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان البلاغ.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق شقة داخل عقار سكني في منطقة الهرم جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم اخماد الحريق.

وتبين اختناق طفلين بسبب الأدخنة مما أسفر عن مصرعهما وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

إصابة شخصين بحريق شقة سكنية في إمبابة

كما سيطرت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، على حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة إمبابة مما أسفر عن إصابة شخصين.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة إمبابة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه وتبين بالفحص إصابة شخصين نتيجة الحريق وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.