توقعات برج الدلو 2024| عام المنافسة الشرسة والبراعة المهنية

برج الدلو هو واحد من الأبراج الهوائية التي يسيطر عليها عنصر الهواء تمامًا مثل الجوزاء والميزان، يبدأ من 20 يناير حتى 18 فبراير، ويعد عام 2024 سنة المنافسة الشرسة والبراعة لمواليد برج الدلو، حيث سينجز أعمال كبيرة وبالتالي سيحقق الطموحات وفقًا لخبيرة الأبراج ماجي فرح وإليكم توقعاتها على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الدلو

برج الدلو على الصعيد المهني

سيبدأ مواليد برج الدلو هذا العام بحيوية مضاعفة ومثابرة على النجاح وإثبات مكانتك بالعمل، ستمر بفترة رائعة من اللقاءات والتغييرات والمفاجأت الحلوة، حيث أن هناك الكثير سيغيرون أعمالهم وينتقلون إلى مهنة آخرى، بداية من فصل الربيع ستتوسع شبكات معارفك وسيكون لديك أعمال وأنجازات مهمة خلال هذه الفترة.

سيكون لدي مواليد برج الدلو الأولويات للعمل التجاري كمؤسسات النقل والسفر، ومجال البناء والعقارات، وخلال هذه الفترة سيميل أصحاب هذا البرج إلى المجازفات، وبداية من شهر مايو ستتاح فرص واعدة في المجال العملي، وشهر يوليو سيشكل مفترق طريق جديد سعيد في حياتك سينقلك إلى موقع آخر مليء بالمفاجأت والتغييرات المناسبة، وبداية الخريف سيكون هناك فرص جيدة ستغير المسار يجب عليك اغتنامها حيث ستجعل أحد أحلامك حقيقية.

برج الدلو

ويعد عام 2024 نمو كبيرة وأوسمة في مكان العمل لمواليد برج الدلو، فهناك فرص لتحسين الرواتب وتوسيع المسؤوليات، وهذا هو الوقت المناسب للتحلي ببعض الجرأة وبدء طرق مهنية جديدة والتواصل على نطاق واسع لتحقيق أقصى قدر من هذه الفرص.

برج الدلو على الصعيد العاطفي

تحتل الشئون العاطفية بعض الصدارة لمواليد برج الدلو، حيث سيعيش أحلام وردية وأجواء رومانسية ومغامرات كبيرة، وهناك إعادة نظر إلى بعض العلاقات في حياتك سواء صداقة أو حب، و2024 هو عام العوض لبعض أصحاب الدلو الذين شاهدوا فشل في علاقاتهم العاطفية سابقًا، فهناك مشاركات ومناسبات من شأنها تكوين صداقات ويمكن أن تجد فيها نصفك الآخر.

برج الدلو

الحياة العاطفية لمواليد برج الدلو عنوانها التغير، ولكن انتبه من الغياب الغير المبرر عن الشريك أو عن علاقة لم تتأثر بأي مشاكل، ستتفق مع أحد مواليد برج الجوزاء وسيكون لديك مغامرة معه ستغير اتجاهاتك، تغرم ربما بأحد مواليد برج العقرب وستعيش قصة خيالية بين التفاهم والجدال وبين العشق والمعارك، وربما تجد الآمان بالقرب من أحد مواليد برج القوس، وهناك علاقة مثالية بين الدلو والميزان، وهناك خلافات وعدم تفاهم مع أحد مواليد برج العذراء والجدي.

برج الدلو على الصعيد الصحي

يجب على مواليد برج الدلو هذا العام حماية أنفسهم من الأرهاق والضغوطات، فالصحة على الأولوية لأصحاب الدلو، انتبه لآلام الصدر والمعدة والطعام الذي تتناوله.