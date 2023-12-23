توقعات برج القوس 2024| عام السلام والشفاء من الجروح القديمة

من اقتراب العام الجيد، يبحث مواليد برج القوس عن أبرز التوقعات والتنبأت التي يقولها علماء الفلك والأبراج خلال هذا الوقت من كل عام، والقوس هو برج ناري مثل الحمل والأسد والذي يبدأ من 23 نوفمبر حتي 21 ديسمبر، وفقًا ماجي فرح فأن 2024 سيكون عام السلام النفسي والشفاء من الجروح القديمة، سيكون لمواليد القوس بداية جديدة تعتمد على التفاؤل والسير في المغامرات النافعة ولكن سيحتاج التفكير المتعقل ووضع الخطط والعثور على التوازن الداخلي.

برج القوس

توقعات برج القوس على الصعيد المهني والمالي

2024 هو عام التحضيرات لضربات الحظ، فيجب على مواليد برج القوس استغلال الفرص والظروف المواتية لهم لتحقيق المكاسب المالية، وهناك بعض الأشهر المتفاوتة بين الصعود والهبوط ويمكن أن تسبب للبعض الإحباط واتخاذ قرارات متسرعة، لذلك نصحت ماجي فرح بعدم ترك وظائفهم الحالية.

بداية من شهر أبريل حتي أغسطس سيكون هناك العديد من المفاجآت ومن الممكن الحصول على ترقية كبيرة في العمل وستلاحظ الدعم الكبير من زملائك، ولكن أحذر من النفقات المبالغ فيها، وخلال فصل الصيف هناك حالة من التجديد والنشاط حيث من المتوقع الدخول في عمل جديد من شأنه توسيع أمورك المالية.

برج القوس

هناك بعض المجالات التي سيحقق فيها مواليد برج القوس أرباح مالية مثل مجال المواد السائلة (النفط- الغاز- الماء)، وسيبرعوا في مجال العقارات والأعمال السياحية كـ الفنادق والمطاعم والأغذية، بينما المجالات الطبية سيحقق مواليد القوس أرباح عن طريقها.

في شهر نوفمبر سيشعر مواليد برج القوس بالطاقة الإيجابية وزيادة الثقة بالنفس والرغبة في الحياة، وأثناء هذه الفترة ستبدأ مرحلة جديدة تماما مليئة بالفرص والآفاق المشرقة على جميع الأصعدة.

برج القوس

توقعات برج القوس على الصعيد العاطفي

تتحدث الأفلاك عن أوقات سعيدة وإيجابيات حيث ستكون على موعد مع الغزل والأوقات الرومانسية، وفي فصل الربيع ستأخذ قرار مصيري في علاقة عاطفية، والصيف سيحل عليك بارتباط أو ستقرر خوض مغامرة مميزة لا تستطيع نسيانها.

سيعقد مواليد برج القوس صداقات جديدة ستساهم في حياتهم، وستتعرف على وجوه جديدة بداية من شهر مارس، ستستعيد اللقاء بصديق غاب عن نظرك لفترة طويلة.

ستلفت العديد من الأنظار خلال هذا العام، ستشعر بالآمان مع أحد مواليد برج الأسد والحمل، سيجذبك أحد مواليد برج الجوزاء ولكن سيكون هناك خلافات بينهم، بينك وبين أحد مواليد برج الميزان محبه وتفاهم، وستأخذ رأى أحد مواليد برج الدلو في بعض أمور حياتك وستتحول الصداقة بينهم إلى قصة حب.

برج القوس

توقعات برج القوس على الصعيد الصحي

صحتك جيدة، وضرورة الانتباه من الجلد والرئتين والحلق، ويجب على بعض مواليد برج القوس الاهتمام بالعمود الفقري والرقبة والكبد، كذلك إذا عندك مشاكل قلب يجب عليك الذهاب إلى طبيب.