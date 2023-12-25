توقعات برج الجدي 2024| عام مميز مليء بالقدرات الإبداعية والقيادة العبقرية

برج الجدي هو واحد من الأبراج الترابية، والذي يسيطر عليه عنصر التراب والأرض تمامًا مثل الثور والعذراء، ويبدأ من 21 ديسمبر وحتى 19 يناير، وهذا العام ويحمل قدرات إبداعية وقيادة عبقرية لمولود برج الجدي، وإليكم أبرز التوقعات لخبيرة الفلم ماجي فرح لهذا البرج لعام 2024 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الجدي

برج الجدي على الصعيد المهني

يحمل هذا العام لمواليد برج الجدي العديد من التطورات والتغييرات الجذرية والانقلابات في بعض النواحي خاصة المهنية، حيث سيتخذ مواليده قرارات على أثر بعض المفاجآت ستلقي الضوء على الاستثمارات والشؤون المالية ويحرك بعض المشاريع بصورة سريعة تستدعي التدخل التام من قبلك والتكيف مع بعض الظروف في أحيان كثيرة مع تشجيع الأفلاك وحظوظ ترافق خطواتك وفرص جيدة تتاح لك على مدى الأشهر القادمة.

برج الجدي

سيبرع مواليد برج الجدي في مجالات تقنية وفي الشركات الحديثة والعقارات والميادين الزراعية والفنية، ومجال الصناعة وتحسن الترويج للأفكار، كما ستشارك في أعمال جماعية من شأنها توفير الطمأنينة والدعم، وتحقق إنجازًا كبيرًا غير متوقع وتستحق عليه التقدير والثناء. ربما تقود حملة أو تيار أو لجنة توحي بالثقة ومن غير المستبعد أن تُستدعى لملء مركز شاغر أو تلعب دورًا في مجال عام إعلامي أو اقتصادي، كما أن بعض من مواليد الجدي سيحصل على إرث أو على عائدات على أثر قسمة أملاك.

برج الجدي على الصعيد العاطفي

وفقًا لخبيرة الأبراج ماجي فرح، يشهد شهر مايو ويونيو مفترق طرق في حياتك العاطفية، فمن الممكن أن تلتقي بشريك حياتك وتؤام روحك خلال هذه الفترة، يحمل الصيف لك العديد من العواطف والتغييرات الإيجابية فربما تقبل على زواج بين فصل الربيع والصيف إذا كنت عازبًا أو على عروض زواج ترضيك جدًا خاصًة إذا بدأت السنة مع لقاء.

برج الجدي

يلعب أحد مواليد الثور أو الحوت دورًا في حياتك العاطفية وخاصًة في الأشهر الأولى، وسيكون لمواليد الدلو تأثير عليك وربما ينتهي التفاهم بينكما بخلاف أو صدام، وستعيش حالة من الصراع الداخلي مع أحد مواليد برج الحمل، وربما تلتقي مع أحد مواليد العذراء بقصة حب مميزة، وستختلف مع أحد مواليد الميزان بعد حب عاصف جمعكما.

برج الجدي على الصعيد الصحي

سينقلك علام 2024 إلى فترة النقاهة والشفاء، فستكون بحاجة إلى الهدوء والراحة ثم تشعر أنّ الضغوطات بدأت تزول، يجب عليك الانتباه للجهاز التنفسي وضرورة التخلص من السموم في جسدك.