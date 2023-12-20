إبراهيم عيسى يهاجم أبوتريكة: "عامل واعظ معاد للغرب وهو بياكل من تحليل مبارياتهم"

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن ألتراس أهلاوي لديه غصة من أي انتقاد لمحمد أبو تريكة وهو واجهة إخوانية ويحمل رسالة إخوانية واختراق من قبل جماعة الإخوان للرياضة والكرة، موضحًا أن محمد أبو تريكة متهم في قضايا تمويل إرهاب وعلى قوائم إرهابية.

وأوضح، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن معظم جماهير الأهلي لا يستطيعون الفصل بين نجم كرة القدم الذي يسمى أبو تريكة وبين كيفية استغلاله لمحبة الجماهير ليكون وجهة لتيار وجماعة، مؤكدًا أن أبو تريكة يدير حرب الجماعة على عقل المراهقين ومشجعي كرة القدم.

وأكد، أن محمد أبو تريكة هو واجهة الإخوان، متابعًا: "أبو تريكة بيتكلم عامل فيها واعظ وحد هيأ له أنه داعية إسلامي وأكل عيشه كله من تحليل مباريات الغرب وفي الآخر طول الوقت يعادي الغرب ويكره الثقافة الأخرى ويسخن الناس ضد الدين المسيحي ويتهم الغرب وأفكاره وفي حالة تنابز دائم".

تشويه محمد صلاح

وأكد في سياق متصل، أن محمد صلاح يتعرض كل عام لحملة شرسة وقذرة من الإخوان والسلفيين كلما اقتربت أعياد الكريسماس وظهوره محتفلا، مطالبا مؤسسات الدولة بالانتباه إلى ما يفعله تيار الإسلام السياسي والهجوم على الفكرة التي يمثلها محمد صلاح.

ونوه إلى أن هناك حالة تربص وترصد ومهمة مكلف بها تيار الإسلام السياسي للتشويش وتشويه والطعن في محمد صلاح ونموذجه، قائلا: "السنة اللي فاتت نفس الوضع خلال احتفالات الكريسماس وتعرض لهجمة شرسة هائلة".

وتابع: الهجمة على محمد صلاح هذا العام أمر أكثر ترويعا وإمعانًا في السفالة والوضاعة تحت دعوى الدفاع عن الدين والإسلام وهما مقتنعين بحاجة اسمها نضال البذاءة، وبمجرد نشر صور محمد صلاح في احتفالات الكريسماس يتعرض لهجوم مروع وشرس وتنهال الاتهامات الرخيصة من تيار مريض نفسيًا".