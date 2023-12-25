وزير الرياضة: نستهدف بناء أجيال من الشباب تنتمي للوطن وتحقق الريادة

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بلجنة الشباب التابعة للمجلس الأعلى للثقافة؛ لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الدكتورة مني الحديدي مقرر لجنة الشباب، والسادة أعضاء اللجنة، ومن الوزارة: اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير، نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الدكتور مصطفي عز العرب معاون الوزير.



وخلال اللقاء، تم استعراض تاريخ اللجنة بالمجلس الأعلى للثقافة، خطة عمل اللجنة حتي ٢٠٢٥، المشروعات والأنشطة والبرامج محل التعاون المشترك، بالإضافة إلى التشبيك مع وزارة الشباب والرياضة في شأن الكيانات الشبابية، وبحث سبل الإستفادة المشتركة.



ونوه وزير الشباب والرياضة، إلي تقديم رؤية وطنية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز الوعي لدى الشباب المصري بالأوضاع الراهنة والعمل على توحيد الشباب نحو إدراك طبيعة ما نواجهه من تحديات تتطلب الاصطفاف الوطني والمشاركة في صنع القرار بطرح الرؤى والأفكار الداعمة لمسيرة التنمية، ومساعدتهم على التصدي للشائعات بتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة.



وأشار الوزير إلي أن خطة الشباب والرياضة تستهدف بناء أجيال من الشباب ينتمي للوطن ويحقق الريادة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة عبر برامج ونقوم بمهمة التوعية اليومية وبناء الإنسان في إطار سياسة حماية الأمن القومي وبث روح الولاء والانتماء، ووزارة الشباب والرياضة تعمل على أرض الواقع بالتنسيق مع كافة فئات المجتمع.



ولفت صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة تتعامل وتتفاعل مع مختلف الجهات والوزارات لتقديم الخدمات لهم وتلبية رغباتهم، والعمل علي تكوين الشخصية الإيجابية المتكاملة للشباب من خلال الإستراتيجية الوطنية للشباب.



وتقدم الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، بالشكر والتقدير والامتنان إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي جهوده في قطاعي الشباب والرياضة، مشيدًا بفكرة التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للثقافة من لجنة الشباب ووزارة الشباب والرياضة فيما هو قادم من مشروعات وأنشطة وبرامج مشتركة، لخدمة الشباب من مختلف أنحاء الجمهورية.



وتعتمد محاور الخطة عمل لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة علي تعزيز القيم الإيجابية لدى النشء والشباب داخل المجتمع، تنمية الموهوبين والتابعين والمبدعين، دعم الصناعات الثقافية، حماية وتعزيز التراث الثقافي، تأكيد ريادة مصر الثقافية عالمياً، تعزيز العدالة الثقافية، وتطوير المؤسسات الثقافية، والتعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة في العديد والملفات.