إحالة ابنة الدكتورة هبة قطب للمحاكمة

أحالت جهات التحقيق بالجيزة، دينا هشام ابنة الدكتورة هبة قطب وموظف بجامعة الدول العربية للمحاكمة على خلفية اتهامهما في واقعة مشاجرة بينهما بسبب خلافات على أولوية المرور بهايبر وان في الشيخ زايد.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى نوفمبر 2023 حيث نشبت مشاجرة بين ابنة خبيرة العلاقات الأسرية الدكتورة هبة قطب، وموظف بجامعة الدول العربية، بسبب خلافات على أولوية المرور بهايبر وان في الشيخ زايد؛ حيث اتهمت دينا هشام ابنة خبيرة العلاقات الأسرية الدكتورة هبة قطب موظفا في جامعة الدول العربية بالتحرش بها، والاعتداء عليها بالضرب هي ووالدتها خلال وجودهما، في جراج السيارات الخاص بماركت هايبر وان الشهير بمنطقة الشيخ زايد.

وقالت دينا هشام، ابنة الدكتور هبة قطب، في التحقيقات، إنه نشبت مشادة بينها مع المتهم علاء. أ موظف بجامعة الدول العربية، وهتك عرضها بأن أمسكها من منطقة حساسة، وأيدت والدتها الدكتورة هبة قطب فعل الأخير لذلك، فضلًا عن سبها وشتمها.

وأنكر المتهم موظف جامعة الدول العربية أمام جهات التحقيق التهم الموجهة إليه، وأقر بأن أساس المشاجرة بسبب أولوية المرور في منطقة الشيخ زايد.

وأشارت التحقيقات إلى أن مقطع الفيديو الخاص بالواقعة ثبت به حدوث مشادة كلامية بين طرفي النزاع، بسبب أولوية المرور بالسيارات داخل جراح سوبر ماركت هايبر، وتطورت تلك المشادة لتشابك بالأيدي، مما ترتب عليه حدوث إصابة ابنة الدكتور هبة قطب وعلاء.أ موظف جامعة الدول العربية، ولم يتلاحظ وجود ثمة ألفاظ بالمقطع، لعدم وجود صوت، كما لم يتلاحظ وجود أي تعد من المتهم أو هتك لعرض ابنة الدكتور هبة قطب.