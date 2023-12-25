طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي "عادى" أو "مستعجل"

يتسال عدد كبير من المواطنين عن طرق استخراج بطاقة الرقم القومي سواء كانت “عادي” أو “مستعجل” كونها من المستندات المهمة التي ترافق أي شخص كوثيقة إثبات شخصية.

تستعرض الوفد فى السطور التالية خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي، للمواطنين الراغبين في استخراج البطاقة الشخصية، لتكون إثباتا رسميا.

ويجب على الراغب في استخراج بطاقة شخصية، شراء استمارة الرقم القومى وملء بياناتها واعتمادها من الجهة التابع لها، وتقديم الطلب والمستندات المطلوبة للموظف المختص، والانتظار حتى موعد التسليم.

غرامات التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي

50 جنيها تدفع في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد .

100 جنيه غرامة في حالة تأخر المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 16 سنة.

50 جنيها غرامة يدفعها المواطن حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها.

100 جنيه غرامة في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته ممثلة فى ( المهنة - محل الإقامة - الزواج بعد مدة 3 شهور من التغير).

100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـ البطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.

استخراج بطاقة شخصية أون لاين

من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية خدمات الأحوال المدنية عبر الرابط التالي https://moi.gov.eg/home/index، من خلال اختيار أيقونة الأحوال المدنية من شريط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية واتباع الخطوات.

استخراج بطاقة الرقم القومي 2023..

بطاقة الرقم القومي هي وثيقة رسمية لإثبات هوية الشخص سواء في المصالح الحكومية أو المؤسسات الخاصة، كما أنها مستند رئيسي لاستخراج وتجديد أغلب الأوراق الحكومية مثل استخراج وتجديد جواز السفر أو الحصول على نسخة من شهادة الميلاد.

تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي..