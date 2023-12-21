هتدفع غرامة.. 5 حالات يجب الحذر منها أثناء استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي

يتفاجئ الكثير من المواطنين بدفع بعض الغرامات المالية عند قيامهم بتجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي وذلك لعدم علمه بالقانون أو الغرامات المفروضة في حالة تأخر تجديد أو تعديل البيانات في بطاقة الرقم القومي.

ترصد بوابة "الوفد الإلكترونية" الحالات التي تعرض المواطنين للغرامة وهي كالتالي:



1- "100 جنيه" غرامة تأخير استخراج بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى عن سن 15 عام وتم تحديد مدة المهلة بـ 6 أشهر.

2- "50 جنيه" غرامة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء مدتها وهي الـ 7 سنوات.

3- "50 جنيه" غرامة تأخير تحديث البيانات كالحالة الاجتماعية أو العمل أو التخرج من الجامعة وتكون مدة مهلتها 3 أشهر من تاريخ التحديث.

4- "50 جنيه" غرامة تأخير استخراج بطاقة بدل فاقد وتكون مدة مهلتها أسبوعين من تاريخ محضر الفقد.

5- "100 جنيه" غرامة في حالة التعامل مع جهات حكومية ببطاقة رقم قومي منتهية.