خبير مناعة: ظهور موجات جديدة من الإصابات لفيروس كورونا خارج مصر

بالتزامن مع نفى المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة ، أنه لم يتم رصد وجود متحور كورونا JN.1 الجديد في مصر، مشددًا على أن الإصابات التنفسية بنسبة 80% تتماثل للشفاء دون تدخل طبي فعال ، حيث ان اسباب انخفاض معدلات الوفيات والاحتياج لدخول المستشفيات ودخول العنايات المركزة كان أحد الأسباب في تحويل "كورونا" لفيروس عادي.

واوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة ان هناك متحور جديد ظهر، وهو أحد المتحورات الفرعية لـ أوميكرون، وهو مثير للاهتمام، ولم يظهر بالدليل أن هناك ارتفاعا في نسب الوفيات ولكن هناك ارتفاع في نسب الإصابات فقط.

وفى هذا السياق قال الدكتور أشرف جوهر، أخصائي أمراض الباطنة والمناعة، حقيقة ظهور متحور كورونا الجديد "JN1"، مشيرا إلى أنه رسميا ليس هناك فحوص تفيد وصول المتحور الجديد مصر.

وأشار جوهر، فى تصريحات صحفية ، أن ليس هناك مسحات رسمية تدل على ظهوره في مصر، لافتا إلى أن فيروس كورونا جائحة انتهى، ولكنه قد يستدعى إدارة طويلة المدى حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن ظهور موجات جديدة من الإصابات يأتي في إطار السياق الطبيعي للمتوقع من الفيروس، حيث أن كورونا أصبح عضوا جديدا في الفيروسات التنفسية التي تصيب الجهاز التنفسي للإنسان.