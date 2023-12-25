الشباب والرياضة تُنظم احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد 31 ديسمبر الجاري

تستعد وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، وحدة السياسات بالوزارة ، تنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يصادف الـ 9 من ديسمبر من كل عام ، وتقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة .

وتتضمن الاحتفالية ندوة وجلسة نقاشية حول :" نشر الوعي بأهمية مكافحة الفساد وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية ، المفاهيم المرتبطة بالفساد وانواعه ، جلسة نقاشية عن جهود الدولة المصرية وخطواتها الثابتة لاقتلاع جذور الفساد "

ويشارك في الاحتفالية عدد من المتحدثين والخبراء في مجال مكافحة الفساد يمثلون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد .

ومن المقرر أن تقام الاحتفالية يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023 في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمركز التعليم المدني بالجزيرة .