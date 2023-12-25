الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تُنظم احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد 31 ديسمبر الجاري

بوابة الوفد الإلكترونية

تستعد وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، وحدة السياسات بالوزارة ، تنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يصادف الـ 9 من ديسمبر من كل عام ، وتقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة .

وتتضمن الاحتفالية ندوة وجلسة نقاشية حول :" نشر الوعي بأهمية مكافحة الفساد وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية ، المفاهيم المرتبطة بالفساد وانواعه ، جلسة نقاشية عن  جهود الدولة المصرية وخطواتها الثابتة لاقتلاع جذور الفساد   "

ويشارك في الاحتفالية عدد من المتحدثين والخبراء في مجال مكافحة الفساد يمثلون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد .

ومن المقرر أن تقام الاحتفالية يوم الأحد  الموافق 31 ديسمبر 2023 في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمركز التعليم المدني بالجزيرة .

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