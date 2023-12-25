غضب شيطاني .. المخدرات والنزاعات الشخصية وراء نهاية حياة شخص بالسعودية

حينما يتملك الغضب الشيطاني من الإنسان، تحت وطأة تعاطي المخدرات المُغيبة للصحة العقلية والجسدية، فإنه يُقدم على ارتكاب أكثر الجرائم بشاعةً على الملء، دون أي تورع أو مواربة.

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هذه المرة، لفظ شخص في السعودية، أنفاسه الأخيرة، على يد آخر، بعدما أنهى حياته بالرصاص، بسبب خلافات نشبت بينهما.

وحول ذلك السياق، قالت وزارة الداخلية السعودية، عبر بيانٍ لها: "أقدم مشعل بن حسين بن محمد مبقوم، سعودي الجنسية، على قتل مشعل بن إبراهيم بن محمد الدوسري، سعودي الجنسية، بإطلاق النار عليه من سلاح ناري، ما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما، وتعاطي الحشيش المخدر، وقيادة السيارة تحت تأثير المسكر".

كما أردف البيان: "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحكم، الأحد، في منطقة الرياض".