مطرقة العدالة الناجزة .. القصاص يتحقق لزوجة فقدت حياتها على يد زوجها في السعودية

لم تكن مطرقة العدالة الناجزة بمنأى، عما اقترفته يد زوج أقدم على نحر زوجته في السعودية، مُنهيًا حياتها، ليتحقق حكم القصاص، جزاءً وفاقًا لما اقترفه من جُرمٍ لا يُغتفر.

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تفاصيل الواقعة المُروعة، تعود حينما أقدم "صلاح بن مصلح بن محمد العازمي" سعودي الجنسية، على إنهاء حياة زوجته "نوال بنت أحمد بن عمر طيب" سعودية الجنسية، بنحرها بسكين، ما أدى إلى وفاتها، وإخفاء جثمانها، بسبب خلاف بينهما"، حسبما أعلنت وزارة الداخلية السعودية.

لينتهي الأمر، بوقوعه في قبضة الجهات الأمنية، فيما أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمة إزهاق حياة الزوجته.

عقب ذلك أحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ليصدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، ونظراً لبشاعة الجريمة من قتله لزوجته وعدم مراعاة لما بينهما من ولد وعشرة، وما تبعها من محاولة إخفائه للجثمان وآثار الجريمة، ما يوجب تغليظ التعزير على الجاني؛ فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحكم، اليوم الأحد، في الرياض.