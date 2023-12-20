عاقبت محكمة جنايات القاهرة ، متهمين بالسجن المؤبد، لاتهامهما بحيازة مخدر«الهيروين» بقصد الاتجار في المواد المخدرة بمنطقة مصر الجديدة.

المؤبد لمتهمين لحيازتهم مواد مخدرة بمصر الجديدة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام كل من «بسمة- م 30 سنة»، و«سامح-.- 38 سنة» عاطل، في يوم 23 يناير الماضي، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، أحرزا بقصد الاتجار «هيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وقد وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة

وأكدت التحريات صحة ما ورد من معلومات، وألقى القبض على المتهمة الأولى بينما هرب المتهم الثاني، وعثر بحوزتها على عدد من اللفافات لجوهر الهيروين ومبالغ مالية وهواتف محمولة، واعترفت بأن حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائها من مدمني المخدرات.

