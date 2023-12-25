الصحة العالمية: الأطفال يتضورون جوعًا..150 ألف حالة مصابة بالأمراض التنفسية بغزة (فيديو)

كشفت الدكتورة مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، عن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، مشددة على أن هناك 206% من المرضى زيادة في أعداد الإصابات بالمستشفيات بالنسبة لعدد الأسرى، مشددة على أن هناك شخصين أو 3 أشخاص لكل سرير في المستشفيات، المرض ينامون على الأرض والأسرة ليست كافية.

المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في حوار لـ"القاهرة الإخبارية"

وأوضحت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المستشفيات الميدانية في قطاع غزة لديهما 200 سرير ويعملون بشكل كبير، مشددة على أن هناك أعداد كبيرة من الحالات من الأمراض التنفسية وتم رصد أكثر من 150 ألف حالة مصابة بالأمراض التنفسية، موضحة أن هناك في قطاع غزة يتضورون جوعًا لا يوجد لديهم مياه وبشكل خاص الأطفال.

وأشارت متحدث الصحة العالمية، إلى أن هناك حالة الإسهال عند الأطفال، مؤكدة أن هناك حالات لبعض الفيروسات وهذه الأمراض تحدث لأن الشعب الفلسطيني يعيشون في أماكن مكتظة والهواء ملوث ولا يوجد مياه كافية، موضحة أن المستشفيات في قطاع غزة توقفت بشكل كامل بسبب نقص الإمدادات الطبية، فالطواقم الطبية تسعى بكل طاقتها للحفاظ على حياة المصابين والجرحى.

وأضافت الدكتورة مارجريت هاريس، أنه في شمال القطاع لا يوجد أي مستشفى تعمل كمستشفى، يقومون ما يستطعون وهناك آلاف المواطنين يلجئون بالمستشفيات ويسعون للحصول على المياه والأكل، مؤكدة أن مستشفيين في قطاع غزة بهما 200 سرير للعناية المركزة لعلاج الجرحى في القطاع، مشيرة أن الأوضاع الطبية لا تصل للمستوي الذي يسهم في إنقاذ المصابين والجرحي.

وأوضحت أن هناك عدد من المستشفيات تستقبل المصابين ولكنها مكتظة للغاية وتعمل بـ3 أضعاف سعتها، كما أن المستشفيات الأصغر لم تكن جاهزة لهذا الموقف والإصابات المعقدة، معقبة: "أناس يعانون من إصابات إثر تفجيرات.. أطراف مفقودة وأضرار لأجزاء من أجسادهم".

ونوهت بان هذه الإصابات تتطلب خبرة عالية وجراحة فائقة المهارة، مشيرة إلى أن المشكلة الكبرى الآن أن هناك أعداد أكبر تتواجد بالمستشفيات والتي لا تعمل، مشددة على أن هناك أعداد أقل من القطاع الطبي وبعضهم يقتل في بيوتهم والاحتياج يزداد يومًا بعض يوم.