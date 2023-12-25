الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الصحة العالمية: "المستشفيات لا تعمل والغزيون يعانون"

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

علقت الدكتورة مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، على وجود بعثة للمنظمة في شمال قطاع غزة، مشددة على أن هذه البعثة لا تزال تتفقد الوضع الطبي في القطاع، وأن هذه البعثات تستهدف النظر الى الاحتياجات وإيصال الإمدادات والمساعدات اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الإمدادات تتضمن الوقود وأدوات الجراحة وأدوات التخدير وعلاج الإصابات البالغة.

بيان عاجل من الصحة العالمية:

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وأشارت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن أغلب المستشفيات في قطاع غزة تعمل بأقل الإمكانيات ولا توجد أي مستشفى تعمل في شمال قطاع غزة، بسبب الدمار الذي حل بالمنطقة، مشددة على أن العاملين بالمجال الصحي يعتنون بالأشخاص الذين قاربوا الموت.

وأضافت الدكتورة مارجريت هاريس، أنه في شمال القطاع لا يوجد أي مستشفى تعمل كمستشفى، يقومون ما يستطعون وهناك آلاف المواطنين يلجئون بالمستشفيات ويسعون للحصول على المياه والأكل، مؤكدة أن مستشفيين في قطاع غزة بهما 200 سرير للعناية المركزة لعلاج الجرحى في القطاع، مشيرة أن الأوضاع الطبية لا تصل للمستوي الذي يسهم في إنقاذ المصابين والجرحي.

وأوضحت أن هناك عدد من المستشفيات تستقبل المصابين ولكنها مكتظة للغاية وتعمل بـ3 أضعاف سعتها، كما أن المستشفيات الأصغر لم تكن جاهزة لهذا الموقف والإصابات المعقدة، معقبة: "أناس يعانون من إصابات إثر تفجيرات.. أطراف مفقودة وأضرار لأجزاء من أجسادهم".

ونوهت بان هذه الإصابات تتطلب خبرة عالية وجراحة فائقة المهارة، مشيرة إلى أن المشكلة الكبرى الآن أن هناك أعداد أكبر تتواجد بالمستشفيات والتي لا تعمل، مشددة على أن هناك أعداد أقل من القطاع الطبي وبعضهم يقتل في بيوتهم والاحتياج يزداد يومًا بعض يوم.

وتابعت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، : "9 مستشفيات من أصل 36 مستشفى تعمل بشكل جزئي والمستشفيات الكبرى تعمل بسعة أكبر".

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