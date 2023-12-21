"هدده هيخد البضاعة".. المؤبد لبائع قتل سائق فى السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم س.ع بائع بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل سائق تروسيكل، لخلافات مالية بينهما بدائرة قسم شرطة السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم قتل المجني عليه لخلافه على مبلغ مالي وأنه يحمل بضائع بالتروسيكل لكنه تأخر في دفع مبلغ مالي، وأخذ المجني عليه الحمولة، وهدد المتهم بالدفع أولا لكنه رفض وتشاجر معه وطعنه بسلاح أبيض مطواة ولاذا بالفرار.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة، إن المجني عليه هدده بأخذ البضاعة، وبيعها إن لم يسدد له المبلغ فرفض وتشاجر معه وسبه أمام الجميع واستشاط غضبه فطنعه وتركه غارقا في دمائه وهرب.

وكشفت مناظرة النيابة العامة أن الجثة لذكر في العقد الثالث من عمره مرتدي كامل ملابسه به طعنه في القلب أدت إلي الوفاه ونزيف دموي حاد.

وأكد الضابط مجري التحريات في الواقعة أن تحرياته السرية توصلت إلي المتهم وأنه سيئ السمعة وتشاجر مع المجني عليه قبل الواقعة باسبوعين ولم يسدد المبلغ المالي للمجني عليه وقتله دون رحمة وضبطه اعترف بارتكاب الواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة السلام بلاغا بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل وبالانتقال لمحل الواقعة تبين وجود جثة المجني عليه شاب في العقد الثالث من عمره ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصول سيارة الإسعاف.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات والاستماع لشهود العيان تبين أن خلاف بين المجني عليه وبائع علي مبلغ مالي وقتله على إثرها.

وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة بضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة