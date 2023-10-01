فورموسينيو: المخاطرة منحتنا بطاقة التاهل في الكونفدرالية
أشاد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر بلاعبي فريقه بعد التأهل للدور ثمن النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز على سينجيدا التنزاني بنتيجة 4-1.
وقال فورموسينيو في تصريحات عقب نهاية المباراة: " لم نؤد بشكل جيد في الشوط الأول لكننا نجحنا في تصحيح الاوضاع في الشوط الثاني ".
وأضاف: " بن شوطي المباراة نجحنا في تنظيم انفسنا فنياً وخططياً وحققنا الفوز والتأهل في نهاية الأمر ".
وأكمل فورموسينيو: " لقد تمكننا من تصحيح الاوضاع في الشوط الثاني ولعبنا بمخاطرة كبيرة حيث أكلمنا المباراة بقلب دفاع واحد فقط بعد حالة الطرد ".
وأتم: " لكن هذه المخاطرة اسفرت عن تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة والتأهل لثمن النهائي ".