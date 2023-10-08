فورموسينيو يمنح لاعبي فيوتشر راحة لمدة 4 أيام استعدادًا لطلائع الجيش

قرر البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٤ أيام بعد الفوز على فريق طلائع الجيش بالدوري.

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وحقق فريق مودرن فيوتشر الفوز على فريق طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت على ملعب جهاز الرياضة بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد ٩ نقاط بعد الفوز في أول ثلاث جولات على أندية فاركو والداخلية وطلائع الجيش.

ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية يوم الخميس المقبل استعداداً لمواجهة بيراميدز يوم ٢٢ أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة المحلية.