المرأة ملكة .. أسيرة غيّر القسام اسمها لـ"سلسبيل"

إشادة واسعة من أسرى إسرائيليين كانوا محتجزين لدى كتائب القسام، بمعاملة مقاتلي القسام الجيدة لهم خلال فترة احتجازهم قبل إطلاق سراحهم في صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية "حماس" وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

"المرأة مقدسة وملكة بالنسبة لمقاتلي كتائب عز الدين القسام"، تفاصيل مثيرة روتها أسيرتان إسرائيليتان سابقتان، خلال مقابلة تلفزيونية بثتها القناة 12 الإسرائيلية.

وحكت إحدى الأسيرات، عن المعاملة التي قامت به كتائب القسام تجاه الأسيرات الإسرائيليتين، قائلة: "يمنع عليهم لمسنا.. المرأة بالنسبة لهم مقدسة هناك المرأة ملكة".

تلقى الأسيرتان حماية واحترام ومعاملة جيدة خلال مدة احتجازهما في قطاع غزة لمدة 5 أسابيع، وأوضحت الأسيرة الإسرائيلية بأن الذراع العسكري لحركة حماس كان حريص على حمايتها خصوصًا من نيرات قوات الجيش الإسرائيلي.

وبنت في سن الـ17 عام، أطلق عليها القسام اسم "سلسبيل"، وتحدثت عن أن هذا الأسم مذكور في القرآن ويعني "ماء حلو".

قال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، إن تهديدات ثلاثي الحرب الإسرائيلي بالقضاء على المقاومة، فارغة ولا تعبر سوى عن إفلاس.

وأضاف حمدان في تصريحات نشرته كتائب القسام، أن الأسرى الإسرائيليون متروكون في غزة، لأن نتنياهو أراد ذلك وأقول لعائلاتهم إن عليكم أن تقرروا مصير أبنائكم، ولا تفاوض حول الأسرى قبل وقف العدوان كاملاً، مؤكدا أن استراتيجية انهارت في هزيمة حماس وفشلت فشلاً ذريعاً، وجنودنا يسيطرون في الميدان.

ولفت إلى أن الاحتلال نفذ إعدامات ميدانية بحق المدنيين العزل والحوامل، مطالبا المؤسسات الدولية بحماية مراكز الإيواء والنازحين والمؤسسات الطبية وكوادرها، منوها إلى ما يعانيه أكثر من 8 آلاف معتقل في سجون الاحتلال من تعذيب وانتهاك.