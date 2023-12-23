عاجل| بقذيفة "RPG" وياسين.. القسام تقضي على جنديين وتحرق مدرعة

أستهدف مجاهدو كتاب القسام، جنديين إسرائيليين بقذيفة "RPG" في مدينة خانيونس، صرعتهم على الفور.

ونشرت كتائب القسام صورة لناقلة جند إسرائيلية "مدرعة"، اشتعلت فيها النيران بعد قصفها بقذيفة الياسين 105، شمال مدينة خانيونس.

ويواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مقر قناة الأقصى، وسط مدينة غزة.

قالت كتائب القسام إنها استهدفت آليتين إسرائيليتين، بقذيفتي "ياسين 105" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

كما قصفت سرايا القدس تحشدات عسكرية لجنود الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة الزنة شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون.