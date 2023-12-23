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السبت 23 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل| بقذيفة "RPG" وياسين.. القسام تقضي على جنديين وتحرق مدرعة

المدرعة المحترقة
المدرعة المحترقة

أستهدف مجاهدو كتاب القسام، جنديين إسرائيليين بقذيفة "RPG" في مدينة خانيونس، صرعتهم على الفور.

ونشرت كتائب القسام صورة لناقلة جند إسرائيلية "مدرعة"، اشتعلت فيها النيران بعد قصفها بقذيفة الياسين 105، شمال مدينة خانيونس.

 

ويواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مقر قناة الأقصى، وسط مدينة غزة.

قالت كتائب القسام إنها استهدفت آليتين إسرائيليتين، بقذيفتي "ياسين 105" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

كما قصفت سرايا القدس تحشدات عسكرية لجنود الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة الزنة شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون.

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