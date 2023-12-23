السبت 23 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القسام تقصف آليتين إسرائيليتين بقذيفة ياسين في حي الشيخ رضوان

القسام
القسام

قالت كتائب القسام إنها استهدفت آليتين إسرائيليتين، بقذيفتي "ياسين 105" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

كما قصفت سرايا القدس تحشدات عسكرية لجنود الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة الزنة شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون.

 

على جانب آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني، استعداده لإغلاق البحر المتوسط وعدد من الممرات المائية الأخرى بسبب الحرب ​​على قطاع غزة.

وأوضح قائد في الحرس الثوري إنه سيغلق البحر المتوسط، إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب "جرائم" في غزة، دون أن يكشف تفاصيل.

وعقدت وزارة الخارجية الإيرانية، مؤتمر طهران الدولي، اليوم السبت، لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز المساعي الهادفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن هذا المؤتمر يهدف إلى تعزيز الدعم الدولي للشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والضفة الغربية، وتشديد الضغط على الكيان الصهيوني لوقف الهجمات العسكرية ضد غزة بشكل كامل ورفع الحصار عنها بشكل كامل، وكذلك تحريك إرسال المساعدات الإنسانية الدولية للشعب الفلسطيني.

مواد متعلقة

وزير الري يتابع موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس

نجل نتنياهو كان "هاربا" وقت طوفان الأقصى وكلف الاحتلال الملايين

بايدن يتحدث مع الأشباح.. تعثرات ومواقف مُحرجة للرئيس الأمريكي (فيديو)

عاجل.. حزب الله يستهدف مستعمرة إيفن مناحم المحتلة في لبنان

بالصور.. الاحتلال يعتدي على المصليين بقنابل الغاز والصوت

عاجل.. حزب الله يستهدف قوة مشاة إسرائيلية بالأسلحة الصاروخية

مصلون ينسحبون من مسجد برام الله بعد اعتلاء مستشار الرئيس الفلسطيني المنبر

متظاهرون يرفعون أحذيتهم في وجه السفارة الأمريكية بالأردن
الجريدة الورقية