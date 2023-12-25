حصاد الهجرة 2023.. إطلاق تطبيق “اتكلم عربي” للحفاظ على الهوية الوطنية لأبناء مصر بالخارج

“اتكلم عربي” أحد المبادرات القومية التي تستهدف الحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا في الخارج بالتراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية، وكذا العمل على إكساب المتعلمين القدرة على الاتصال بالأهل والأصدقاء في مصر وخارجها من أجل زيادة الترابط بين أبناء المصريين في مختلف الدول.

ففي إطار دور الدولة الدائم في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وسعيها في ترسيخ الهوية المصرية في نفوس أبناء مصر بالخارج، أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مبادرة “أتكلم عربي”، التي تهدف إلى صد الحروب والتحديات، التي تواجه الهوية الوطنية واللغة العربية، خاصة بين الشباب المصري في الخارج.

وقد أعلن عن المبادرة الرئاسية التي عرفت باسم “اتكلم عربي” في ديسمبر من العام الماضي ٢٠٢٠، وجاءت هذه المبادرة للحفاظ على هوية الدولة المصرية ومواطنيها من خلال الحفاظ على اللغة.

وتستهدف المبادرة الفئات العمرية من 3 إلى 6 سنوات كمرحلة أولى، ومن 6 إلى 12 سنة مرحلة ثانية، ومن 12 إلى 18 سنة مرحلة ثالثة.

تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني

وأطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني بالتعاون مع شركة دار نهضة مصر للنشر، تحت شعار «اتكلم عربي وعيشها مصري»، وذلك بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

ويضم التطبيق خريطة مصر، ويعد تطبيق «اتكلم عربي» أول تطبيق لتعليم اللغة العربية، والمزيد من الأنشطة والألعاب التنافسية التي يستطيع الأطفال اجتيازها والوصول إلى ترتيب أعلى في المنافسات مع أقرانهم.

وواصلت وزارة الهجرة، الأيام الماضية تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة تحت شعار "جذورنا المصرية"، وذلك من خلال نشر محتوى تعليمي وتثقيفي عن مصر عبر العصور والحضارات المختلفة والمتعاقبة عليها، وذلك بهدف تعريف أبنائنا في الخارج بتاريخ وطنهم الأم لتأصيله في نفوسهم وربطهم به في ضوء مواجهة حرب طمس الهوية التي يتعرضون لها.

إحياء اليوم العالمي للغة العربية

ونظمت وزارة الهجرة مؤتمرًا لإحياء اليوم العالمي للغة العربية، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو" في قصر الأمير طاز بالقاهرة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام.

وتفقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، ورشة الخط العربي بمشاركة نحو ٢٠ طفلا من المصريين بالخارج، وذلك على هامش مؤتمر إحياء اليوم العالمي للغة العربية الذي نظمته وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الثقافة و"اليونسكو" في قصر الأمير طاز.

وخلال تفقدها الورشة، قالت الوزيرة: " إن تنظيم ورشة الخط العربي لعدد من أطفال المصريين بالخارج يأتي في إطار المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية اتكلم عربي"، مضيفة أن أبناءنا هم القادة الجدد لمستقبل مصر، ولكي يكونوا جديرين بالقيادة فلا بد من معرفتهم للغة العربية وأصولهم وتاريخهم.

كما اصطحبت الوزيرة الحضور أيضا في جولة مفتوحة حول أبرز الأنشطة الثقافية ومن بينها النقش على المعادن، والذي تمت إضافته لقائمة اليونسكو لصون التراث غير المادي، وكذلك الكتابة على النسيج، والنقش على الخزف.

وفي نفس السياق، افتتحت الوزيرة معرض الخط العربي في قصر الأمير طاز مؤكدة أن للخط العربي قيمة إنسانية كبيرة ألهمت العديد من الفنانين والمعماريين محلياً وعالمياً.

رعاية المواطنين المصريين في الخارج

هذا وتولي وزارة الهجرة منذ عودتها عام 2014، وتولي الوزارة اهتمامًا ملحوظًا للمواطنين المصريين في الخارج من خلال توفير الخدمات ومن خلال توفير الرعاية لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا تدخر جهدًا في رعاية المواطنين المصريين في الخارج، وبذل الجهود اللازمة للدفاع عن مصالحهم، في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لحماية حقوق مواطنيها في الخارج.