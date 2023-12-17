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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

اليوم العالمي للغة للعربية.. انطلاق احتفالية وزارة الهجرة " اتكلم عربي"

احتفالية وزارة الهجرة
احتفالية وزارة الهجرة

 

انطلقت قبل قليل، فعالية وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الخاصة باليوم العالمي للغة العربية، في قصر الأمير طاز بمنطقة الخليفة في القاهرة.

جاء ذلك بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي، للحفاظ على الهوية الوطنية لأبناء مصر بالخارج.

وتشارك السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في احتفالية اليونيسكو باليوم العالمي للغة العربية، وذلك بالتعاون مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

وبدوره رحب كمال مصطفي مدير قصر الامير طاز، بحضور احتفالية اليوم العالمي للغة العربية، والمقامة في القصر الآن، مشيدًا بمشاركة السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالفعالية الهامة

واستعرض مصطفى تاريخ القصر، ودلالته في تكوين الثقافة العربية، والتي لا تنفصل عن اللغة حاضنتها، مشيرًا إلى أنه تم بناءه بواسطة الأمير عبدالله الناصري، والذي شيده لزوجته بنت الناصر محمد بن كرون.

 

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