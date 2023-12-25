مغاربة يلوحون بالأعلام الفلسطينية في مظاهرة دعمًا لغزة

تظاهر أزيد من 10 آلاف متظاهر في الرباط، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، منددين بـ"حرب الإبادة" وتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

وسار المتظاهرون، الذين دعتهم مجموعة متنوعة من مؤيدي القضية الفلسطينية، بما في ذلك الجماعات اليسارية والمسلحين من حركة العدل والإحسان الإسلامية، على طول شارع محمد الخامس، القلب النابض للعاصمة، تحت شعار أوقفوا حرب فلسطين، الإبادة في غزة، أوقفوا التطبيع”.

ورفع العديد من المتظاهرين لافتات تندد بـ"تدمير المستشفيات" و"استعمار" الأراضي الفلسطينية.

كما تم رفع اللافتات على لافتات "فلسطين حرة" و"أنقذوا غزة".

وردد المتظاهرون شعارات تحيي "مقاومة الشعب الفلسطيني"، وانتقدوا بشكل خاص الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وأدانت جيهان، وهي متظاهرة تبلغ من العمر 27 عاماً، قائلة: "عندما تقصف بشكل مكثف وعشوائي أهدافاً عسكرية ومدنيين، بما في ذلك الأطفال، فهذه إبادة جماعية. وعلينا أن نطلق على الأشياء بأسمائها الحقيقية".

واندلعت الحرب في غزة في 7 أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية شنته حركة حماس الإسلامية، وأدى إلى مقتل 1140 إسرائيليا، بحسب السلطات.

وبحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، فقد أدت العمليات الانتقامية التي قام بها الجيش الإسرائيلي إلى مقتل 20,424 شخصًا.

وفي الرباط، "جاء الهاشمي الدمني، وهو متظاهر في الستينيات من عمره، "للتعبير عن رفضه" لقصف المدنيين و"التطبيع مع إسرائيل".

منذ نهاية عام 2020، أقامت المملكة علاقات شاملة مع إسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.

ومنذ بداية الحرب، خرجت عدة مظاهرات واسعة النطاق في المغرب للمطالبة بإلغاء التطبيع، بينما كانت المعارضة لهذه العملية قبل 7 أكتوبر محدودة.

وهتف المتظاهرون الأحد، إن هذا التطبيع “خيانة”.

وأدانت المملكة رسميا "الانتهاكات الصارخة لأحكام القانونين الدولي والمغربي".