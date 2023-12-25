الإثنين 25 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

نتنياهو: الحرب فى غزة ستستغرق وقتًا طويلًا

رئيس وزراء اسرائيل
رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي،  بنيامين نتنياهو، أن الحرب في غزة ليست قريبة من نهايتها وستستغرق وقتا طويلا، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" قي نبأ عاجل.

 

txt

95 شهيدًا في مجزرة الاحتلال بمخيم المغازي بقطاع غزة

txt

إصابة 27 جنديًا إسرائيليًا في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة

سرايا القدس تقصف معاقل قوات الاحتلال هاون وسط قطاع غزة

 

 

 في سياق آخر، أعلنت سرايا القدس، اليوم الإثنين، أنها قصفت حشودا عسكرية للعدو في شارع 5 بمحاور التقدم شرق خان يونس بقذائف هاون عيار 60.

 

أضافت سرايا القدس، في بيان "قصفنا بقذائف الهاون تمركزا للآليات العسكرية الإسرائيلية في جحر الديك وسط قطاع غزة".

 

كشفت كتائب القسام، إدعاءات قوات الاحتلال و الاحصائيات التى ينشروها بشأن أعداد الجنود القتلي في معارك غزة.

 

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، مـقتل 48 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات خلال 4 أيام فقط.

 

تنتشر قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الإثنين، في أحياء قرية برقة شمال غرب نابلس وتداهم عددا من منازل الفلسطينيين.

 

 

بحماية شرطة الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

 اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيلين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. 

 

أفاد شهود عيان، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.

 

أضافوا أن شرطة الاحتلال المُتمركزة على أبواب البلدة القديمة من القدس، وأبواب المسجد الأقصى، منعت المواطنين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى. 

يتعرض الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المُستوطنين في مُحاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيًا ومكانيًا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

مواد متعلقة

محمد صلاح يدعم غـزة في الكريسماس

أستاذ علوم سياسية : نتنياهو يريد السيطرة على قطاع غزة سياسيًا

الأردن والإمارات يؤكدان على ضرورة وقف الحرب وعودة المهجرين في غزة لمناطقهم
الجريدة الورقية