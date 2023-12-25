الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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95 شهيدًا في مجزرة الاحتلال بمخيم المغازي بقطاع غزة

استشهاد فلسطينيين
استشهاد فلسطينيين

استشهد 95 فلسطينيا  في مجزرة الاحتلال بمخيم المغازي، وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق رفح وخان يونس، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

 

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إصابة 27 جنديًا إسرائيليًا في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة

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حصاد أحداث غزة 2023.. مقابر فلسطين لا تُغلق والصراع مستمر

 

سرايا القدس تقصف معاقل قوات الاحتلال هاون وسط قطاع غزة

 

 في سياق آخر، أعلنت سرايا القدس، اليوم الإثنين، أنها قصفت حشودا عسكرية للعدو في شارع 5 بمحاور التقدم شرق خان يونس بقذائف هاون عيار 60.

 

أضافت سرايا القدس، في بيان "قصفنا بقذائف الهاون تمركزا للآليات العسكرية الإسرائيلية في جحر الديك وسط قطاع غزة".

 

كشفت كتائب القسام، ادعاءات قوات الاحتلال و الاحصائيات التى ينشروها بشأن أعداد الجنود القتلي في معارك غزة.

 

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، مـقتل 48 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات خلال 4 أيام فقط.

 

تنتشر قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الإثنين، في أحياء قرية برقة شمال غرب نابلس وتداهم عددا من منازل الفلسطينيين.

 

بحماية شرطة الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

 

 اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. 

 

أفاد شهود عيان، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية شرطة الاحتلال.

 

وأضافوا أن شرطة الاحتلال المُتمركزة على أبواب البلدة القديمة من القدس، وأبواب المسجد الأقصى، منعت المواطنين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى. 

 

يتعرض الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المُستوطنين في مُحاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيًا ومكانيًا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.

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