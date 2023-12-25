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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السعودية وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون في المجال القضائي

السعودية وكوريا
السعودية وكوريا الجنوبية

بحثت السعودية وكوريا الجنوبية، سبل تعزيز التعاون في المجال القضائي.

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جاء ذلك خلال لقاء النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الاثنين في الرياض، بالمدعي العام لكوريا الجنوبية "لي وان سيوك"، والوفد المرافق له، حيث ثمن الشيخ سعود زيارة الوفد الكوري التي تؤكد متانة العلاقات بين البلدين، وتعزز التعاون الثنائي بين الجهازين القضائيين بما يحقق التقدم العدلي في البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

 

وأطلع المدعي العام الكوري، على عرض مرئي يظهر مدى الحوكمة المؤسسية للعمل الجزائي النيابي بالمملكة، والتحول التقني في مباشرة الإجراءات القضائية في هذا الشأن.

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