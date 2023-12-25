السعودية.. بدء تطبيق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في هذا الموعد

تطلق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية" خلال العام الميلادي الجديد 2024م.

وأعلنت الوزارة أن خدمة التأمين على العمالة المنزلية سوف تطبق على العمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك بداية من 1 فبراير 2024م.

معلومات عن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية