الإثنين 25 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المجلس اليمني يشيد بجهود السعودية وعمان لوقف النزاع

بوابة الوفد الإلكترونية

رحب المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني ، بالجهود المستمرة من قبل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للتوصل إلى وقف فوري للنزاع في اليمن.

txt

رابطة العالم الإسلامي ترحب ببيان الأمم المتحدة بشأن مسار السلام في اليمن

txt

اليمن يرحب بقرار مجلس الأمن وتوصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وأعرب المجلس، في بيانه اليوم  الإثنين عن تقديره للبيان الصادر عن المبعوث الدولي، الذي يتعلق بخارطة الطريق للحل السياسي في اليمن.

وأكد المجلس استعداده لدعم أي جهود من شأنها تحقيق عملية سياسية شاملة وناجحة بعد استكمال المشاورات مع جميع الأطراف المعنية.

وفي سياقه، أكد المجلس الانتقالي الجنوبي على أهمية تضمين قضية شعب الجنوب في العملية التفاوضية، وشدد على ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة برعاية هذا المسار لضمان تحقيق حلاً دائمًا وعادلًا للقضية.

وختم البيان بالتأكيد على التزام المجلس بالعمل من أجل سلام دائم واستقرار في اليمن.

مواد متعلقة

الأمم المتحدة تعلن توصل أطراف النزاع في اليمن لاتفاق جديد لوقف نار

مباحثات يمنية بريطانيا حول الأوضاع في اليمن والمنطقة

اليمن وأمريكا يبحثان المستجدات السياسية والاقتصادية والإنسانية
الجريدة الورقية