مقرر لجنة الاستثمار: تكليف الرئيس باستكمال الحوار الوطني رسالة قوية للداخل والخارج

قال الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطني، إن دعوة الرئيس لاستمرار الحوار تؤكد دوره الفعال فى فتح المجال السياسى وخروج الكثير من التوصيات التي تدعم الحياة السياسية والاقتصادي.

وأضاف مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي في الحوار الوطني في حديثه لـ الوفد: نعتبر جميعا تكليف الرئيس باستكمال الحوار رسالة قوية للداخل والخارج بأن مصر تحت قيادة هذا الزعيم الوطنى فى الطريق الصحيح للوصول إلى ما نتمنى جميعا، وأن تكون فى مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وتحقق لأبنائها وللأجيال القادمة حياة كريمة تليق بهذا الشعب الوفى تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

لواقت تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استكمال الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية، للاستفادة من تلك الحالة الثرية التى شهدتها العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، ترحيبا واسعا من قبل الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية، حيث يرى الرئيس السيسي بحسب قوله أن ما شهدته الانتخابات من حراك كبير هو نتاج لما أفرزه الحوار من تنوع في الأفكار والرؤى نتيجة لتنوع المرشحين واتجاهاتهم السياسية.