تشكيل إنبي أمام الجونة في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق إنبي بقيادة تامر مصطفى التشكيل الذي سيخوض به الفريق البترولي مباراة الجونة المقرر لها بعد قليل باستاد خالد بشارة في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الجونة المباراة محتلًا المركز السابع برصيد 13 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز التاسع بنفس الرصيد، يسعى الجونة إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل مواصلة الانتصارات بالدوري وكذلك من أجل التقدم أكثر في جدول الترتيب.

على الجانب الآخر يرغب إنبي في العودة للقاهرة وفي جعبته الثلاث نقاط أيضًا للتواجد في مركز دافئ في الجدول.

يدير اللقاء تحكيميًا، محمود ناجي حكمًا للساحة ويعاونه كلًا من هشام الدسوقي وكريم السعيد مساعدين، جلال أحمد حكما رابعًا، وللفيديو مصطفى مدحت، ويعاونه أحمد ناجي.

وضم تشكيل إنبي كلا من:

حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير

خط الدفاع : محمد حامد - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة

خط الوسط : أحمد يوسف - علي فوزي - مودي ناصر - مصطفى دويدار - محمد حمدي.

خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.

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