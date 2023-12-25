على خطى السعودية.. مجلس أبو ظبي الرياضي بوابة جديدة لرعاية البطولات العربية

مجلس أبو ظبي الرياضي .. هيئة رياضية عربية برز اسمها على الساحة السنوات الماضية ، بعدما أصدرالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أمرًا بتأسيسها بموجب القرار رقم 16 لسنة 2006.



وتهدف رؤية المجلس حسبما تؤكد الإدارة إلى خلق بيئة رياضية تساهم في التوعية بأهمية الرياضة، وتوفير البرامج والفعاليات لممارستها بين أفراد المجتمع، وتطبيق أفضل النظم العالمية المؤهلة للتنافس الرياضي باحترافية على المستويين المحلي والدولي، واستضافة أهم البطولات الدولية

هدف المجلس ..

مجلس أبو ظبي الرياضي على الرغم من قدم تأسيسه مقارنة بفعاليات المملكة العربية السعودية الرياضية وتنظيمها موسم الرياض بشكل دوري بداية من عام 2019 ، إلا أنه عاد للظهور بقوة بتنظيم سلسلة من الفعاليات الرياضية على مستوى العاصمة أبوظبي وفي مختلف الألعاب الرياضية.

توجه عالمي ..

وحرص مجلس أبوظبي الرياضي على السير تجاه العالمية لتحقيق رواجًا رياضيًا كبيرًا بالتعاون مع الجهات الرياضية الأوروبية والعربية أيضًا وتوقيع بورتوكولات تعاون معها لاستقدامهم إلى العاصمة الإماراتية حيث التنظيم.



وحرصت الإمارات ، على دعم المجلس ماليًا لإضفاء قوة إلى منافساته العالمية وتشجيع الوفود المشاركة ، ومن أبرز فعاليات المجلس التي يشرف عليها بشكل دوري “بطولة أبو ظبي للجولف ، سباق الشركة العالمية الدولية للدراجات الهوائية ، سباق العامرة ، سباق معًا المجتمعي ، سباق الفلاح للجري" ، بالإضافة إلى توقيع بورتوكولات مع اتحادات كرة القدم العربية والاتحادات القارية لاستضافة النهائيات المصغرة مثل كؤوس السوبر المحلية العربية ، وبطولة كأس السوبر الأفريقي .

ويشرف المجلس مباشرة على أنشطة رياضية عدة داخل الإمارات في قطاعات رياضية مختلفة “كرة القدم ، السلة ، الباليه ، الشطرنج والبلياردو .. ”.



تعاون إماراتي مصري ..

وخلال شهر يوليو الماضي ، أبرم مجلس أبوظبي الرياضي رفقة الشركة المتحدة للرياضة في مصر واتحاد الكرة، اتفاقية تعاون تقضي بإقامة كأس السوبر المصري للأبطال في أبوظبي لأربعة مواسم متتالية بداية من نسخة العام الجاري 2023.

وأكدت الاتفاقية على استضافة العاصمة أبوظبي منافسات كأس السوبر المصري في نسخها الأربع بنظام جديد للمرة الأولى تاريخيًا بمشاركة 4 فرق، يحمل اسم كأس السوبر المصري للأبطال.



وأعلن المجلس في هذا الصدد حصول الفريق المتوج بلقب بطولة السوبر المصري على 250 ألف دولار وميدالية ذهبية، بينما يحصل صاحب الوصافة على قيمة مالية تقدر بـ 125 ألف دولار، وميدالية فضية، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 75 ألف دولار وميدالية برونزية.

بينما يحصل صاحب الترتيب الرابع والأخير على مبلغ 50 ألف دولار.