الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"محصول الشعير" أهم التوصيات الفنية خلال شهر ديسمبر

محصول الشعير
محصول الشعير

تبدأ زراعة الشعير في نهاية شهر نوفمبر وبداية شهر ديسمبر من كل عام، ويفضل الزراعة العفير في الأراضي التي ليس بها ملوحة أو الحشائش، وذلك بمعدل 50 كجم تقاوى للفدان. أما الأراضي الموبوءة بالحشائش فيفضل الزراعة الحراتي، وذلك بمعدل 60 كجم تقاوى للفدان.

مكافحة الحشائش

لمكافحة الحشائش عريضة الأوراق، يتم الرش بعد 15-20 يوم من الزراعة بمبيد جرانستار بمعدل 8 جم/فدان، وبعد 25-30 يوماً من الزراعة ترش بمبيد توبك بمعدل 70 جم/فدان.

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التسميد

يضاف السماد الآزوتي في حالة الأراضي الطينية القديمة بمعدل 45 كجم/فدان على دفعتين الأولى عند رية المحاياة (بعد 20 يوم من الزراعة) والثانية في الرية التالية. أما في الأراضي الجديدة والرملية فيضاف السماد الآزوتي بمعدل 60-70 كجم نيتروجين/فدان، وتقسم الكمية إلى 6 دفعات في حالة الري بالرش، أو إلى 4 دفعات في حالة الري بالغمر.

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الزراعة في المناطق المطرية

في المناطق المطرية، تتم زراعة الشعير عند نزول كمية من الأمطار تسمح بإنبات البذور، وغالباً ما تكون بعد نوه المكنسة فى منتصف نوفمبر. في هذه الحالة يتم حرث الأرض مرتين متعامدتين، ويستخدم معدل تقاوي 30 كجم/فدان، بالإضافة إلى التسميد الآزوتي والفوسفاتي بمعدلات (10 وحدة) و(15 وحدة) على التوالي. ويضاف السماد الفوسفاتي عند الزراعة، أما السماد الآزوتي فيضاف على دفعتين متساويتين، الأولى بعد 40 يوماً من الزراعة، والثانية بعد 20 يوماً من الأولى.

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