حصاد 2023 التوك توك مرض تفشى بالبحيرة فشل مسؤلى المحافظة  فى علاجه

عام 2023 به من الايجابيات والسلبيات التى شهدتها محافظة البحيرة وهناك من السلبيات والتى تراكمت منذ سنوات حتى تفحلت واصبحت من الصعب حلها بل فرضت نفسها على الشارع البحراوى مع عجز مسؤلى البحيرة على مر السنوات الماضية من حلها وكانت كل قرارتهم التى تصدر عنهم ماهى إلا تصريحات إعلامية على صفحات التواصل ولكن أرض الواقع واقع مرير يعيشه المواطن البحراوى ومن هذا السلبيات





التوك توك سرطان مدن الاقاليم والذى انتشر على مر السنوات وسط قرارات ضعيفة من الحكومة والمحافظين والمرور الى ان تحول صداع يعانى منه سكان ورواد شوارع هذه المدن والتى تفتقر الى تواجد إدارات المرور والتى تفرغت لرصد مخالفات السيارات والمركبات المرخصة وتجاهل ضبط التو توك وإن وجدت إدارات المرور وتعطفت بعمل حملات مرورية فإنها وبمعنى الكلمة لاتجرأ لضبط التو توك لانه ذات حصانة فلم تستطيع الحكومة إيقافه او تقنينه وبناء على ذلك فإنه من حقه إرتكاب المخالفات والحوادث دون أن يسأله أحد وهاهى مدن محافظة البحيرة تعانى الامرين من التوتوك ومخالفاته فرغم تعاقب المحافظين وإصدارهم قرارات بالجملة لتقنينه إلا أن هذه القرارات العنترية كان مكانها الادراج والتجاهل فأدى ذلك الى تخضم أزمة التوك توك بالمدن وبخلاف الجهة التنفيذية تتخبط الهيئات فى وصف هذه المركبه فنجد مثلا هيئة التامينات تعتبره مركبه تجارية وكذا الضرائب مما يؤدى الى عزوف اصحابها لفتح ملفات وذلك بالتغالى فى تقدير الرسوم ومعاملته وكأنه مكيروباص وايضا إدارات المرور والتى تغالى ايضا فى رسوم ترخيصه رغم أنه مدرج على اساس انه دراجه بخارية

يقول جمال بلال المحامى رئيس لجنة الوفد بالدلنجات وعضو الهيئة العليا

التوتوك من المفروض ان يعامل معاملة الدراجة البخارية فى التراخيص حتى يتم الحد منه ويتم محاسبته حيث انه وفى حالة إرتكاب سائق التوك توك مخالفة يتم معرفته ومحاسبته وهناك من الحالات و المأسى التى ترتكب من التوك توك ومنها حالات خطف الاطفال والسرقة وكثير من حالات حالات تصادم المواطنيين من قبل التوك توك ولانه غير مقنن فلاتستطيع تحديد المركبة التى إرتكبت الحادث ومن السهل كثرة ظلم بسبب التشابه بينهم لانه غير مرخص فإذا تمكن السائق من الهرب بالتوك بعد الحادث وهذا كثير فكيف لنا معرفة الفاعل وهناك ارواح ضاعت بسبب ذلك وهناك محاضر بمركز شرطة الدلنجات تم قيدها ضد مجهول بسبب عدم معرفة الجانى ناهيك عن عن الازمة المروية والتى يسببها التوك توك فى الشوارع بسبب جهل وتجاهل السائقئن بأبسط قواعد المرور ومنهم اطفال صغار بقودن ذلك التوك توك وهناك من الحالات فمثلا هناك غشارة مرور تم إنشائها بالدلنجات لتنظيم حركة المرور فمن المفروض انها تؤدى الى سيولة وانتظام المرور ولكن بسبب التوك توك الذى لا يلتزم بالاشارة وعدم وجود ادارة المرور الى فوضى بمعنى الكلمة ورغم قيام ضايبط المرور بعمل كمين قبل الاشارة بعدة مترات ولكن ليس الى انتظام حالات المرور وضبط التوك توك وانما لتحصيل وتوقيف السيارات المرخصة و ترك هذا الكائن الذى اصبح أزمة مزمنة بالدلنجات فشلت بمعنى الكلمة محافظة البحيرة فى حلها

ويشير أحمد الشريف سكرتير مساعد الوفد بالبحيرة

الى انه ورغم وجود مرور بكوم حماده الا وجودها كعدمه فقد انتشر وتفحل وخالف القواعد وبالاخص اثناء مروره من على مزلقانات السكة الحديد بالمدينة ورغم وجود العسكرى ععلى هذه المزلقانات ومعه عامل السكة الحديد على يستطعيوا توقيفه او تحرير له مخالفة لانه غير مقنن وفى الوقت اذا ارتكبت سيارة او مركبة مرخصة نفس المخالفة على الفور تتم تحرير المخالفة

و يشير سعيد عبد الوهاب من سكان دمنهور وبسبب فشل المحافظة فى وقف زحف التوتوك فقد انتشر فى عاصمة المحاافظة تحت نظر وعيون مسؤلى المرور والمحافظة ولا يستطيع احد ان يجرء فى استيقافه او تحرير حتى مخالفه ويضيف التوك توك اصبح صداع ومرض تفشى فى شوارع مدن المحافظة وبسبب فساد المحليات وتخبط الادارات وعدم التنسيق اصبح امر واقع مرير تحمله المواطن .



