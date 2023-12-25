الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حصاد 2023 التوك توك مرض تفشى بالبحيرة فشل مسؤلى المحافظة  فى علاجه

التوتك ازمة لاحل
التوتك ازمة لاحل لها

    

 

   

 

عام 2023 به من الايجابيات والسلبيات التى شهدتها محافظة البحيرة  وهناك من السلبيات والتى تراكمت منذ سنوات حتى تفحلت واصبحت من الصعب حلها بل فرضت نفسها على الشارع البحراوى مع عجز مسؤلى البحيرة على مر السنوات الماضية من حلها وكانت كل قرارتهم التى تصدر عنهم  ماهى إلا تصريحات  إعلامية على صفحات التواصل ولكن أرض الواقع  واقع مرير يعيشه المواطن البحراوى ومن هذا السلبيات 


 

التوك توك سرطان مدن الاقاليم والذى انتشر على مر السنوات  وسط قرارات ضعيفة  من الحكومة والمحافظين  والمرور  الى ان تحول صداع يعانى   منه سكان ورواد شوارع  هذه المدن  والتى تفتقر الى تواجد  إدارات المرور والتى تفرغت لرصد مخالفات السيارات والمركبات المرخصة وتجاهل  ضبط التو توك     وإن وجدت إدارات المرور  وتعطفت  بعمل حملات مرورية  فإنها وبمعنى الكلمة لاتجرأ لضبط  التو توك  لانه ذات حصانة    فلم تستطيع الحكومة إيقافه او تقنينه   وبناء على ذلك  فإنه من حقه  إرتكاب  المخالفات  والحوادث دون  أن يسأله أحد  وهاهى مدن محافظة البحيرة تعانى الامرين من التوتوك  ومخالفاته   فرغم تعاقب المحافظين وإصدارهم  قرارات بالجملة لتقنينه   إلا أن هذه القرارات  العنترية كان مكانها الادراج والتجاهل فأدى ذلك الى تخضم أزمة التوك توك  بالمدن   وبخلاف  الجهة التنفيذية  تتخبط  الهيئات  فى وصف هذه المركبه فنجد مثلا  هيئة التامينات تعتبره مركبه تجارية  وكذا  الضرائب مما يؤدى الى عزوف اصحابها لفتح ملفات   وذلك بالتغالى فى تقدير الرسوم  ومعاملته وكأنه مكيروباص وايضا إدارات المرور والتى تغالى ايضا فى رسوم ترخيصه رغم أنه مدرج على اساس انه دراجه بخارية

 يقول جمال بلال المحامى رئيس لجنة الوفد بالدلنجات وعضو الهيئة العليا

 التوتوك  من المفروض ان يعامل معاملة  الدراجة  البخارية  فى التراخيص  حتى يتم الحد منه ويتم محاسبته  حيث انه وفى حالة إرتكاب  سائق التوك توك  مخالفة يتم معرفته ومحاسبته   وهناك من الحالات و المأسى التى ترتكب من التوك توك   ومنها حالات خطف الاطفال والسرقة وكثير من حالات حالات تصادم المواطنيين من قبل التوك توك ولانه غير مقنن فلاتستطيع  تحديد  المركبة التى إرتكبت الحادث ومن السهل  كثرة ظلم  بسبب التشابه بينهم    لانه غير مرخص  فإذا تمكن السائق من الهرب بالتوك بعد الحادث وهذا كثير  فكيف لنا  معرفة الفاعل  وهناك ارواح ضاعت بسبب ذلك وهناك محاضر  بمركز شرطة الدلنجات تم قيدها ضد مجهول بسبب عدم معرفة  الجانى  ناهيك عن عن الازمة المروية والتى يسببها التوك توك  فى الشوارع  بسبب  جهل وتجاهل السائقئن  بأبسط قواعد المرور ومنهم اطفال صغار بقودن ذلك التوك توك  وهناك من  الحالات    فمثلا  هناك غشارة مرور تم إنشائها بالدلنجات لتنظيم حركة المرور  فمن المفروض انها  تؤدى الى سيولة وانتظام المرور ولكن بسبب التوك توك الذى لا يلتزم بالاشارة وعدم وجود ادارة المرور  الى فوضى بمعنى الكلمة   ورغم قيام ضايبط المرور بعمل كمين قبل الاشارة بعدة مترات ولكن ليس الى انتظام حالات المرور وضبط التوك توك وانما لتحصيل وتوقيف  السيارات المرخصة و ترك هذا الكائن الذى اصبح  أزمة مزمنة بالدلنجات فشلت بمعنى الكلمة محافظة البحيرة فى حلها

 ويشير أحمد الشريف  سكرتير مساعد الوفد بالبحيرة

 الى انه ورغم وجود مرور بكوم حماده   الا وجودها كعدمه  فقد انتشر  وتفحل وخالف القواعد  وبالاخص اثناء مروره من على مزلقانات السكة الحديد بالمدينة  ورغم وجود العسكرى ععلى هذه المزلقانات ومعه عامل السكة الحديد على يستطعيوا توقيفه او تحرير له مخالفة لانه غير مقنن  وفى الوقت اذا ارتكبت سيارة او مركبة مرخصة نفس المخالفة على الفور تتم تحرير المخالفة 

 و يشير سعيد عبد الوهاب من سكان دمنهور  وبسبب  فشل المحافظة فى وقف زحف التوتوك  فقد انتشر فى  عاصمة المحاافظة تحت نظر وعيون مسؤلى المرور والمحافظة ولا يستطيع احد ان يجرء فى استيقافه او تحرير حتى مخالفه    ويضيف  التوك توك اصبح صداع ومرض تفشى فى شوارع مدن المحافظة وبسبب فساد المحليات  وتخبط الادارات وعدم التنسيق  اصبح امر واقع مرير تحمله المواطن  .

 

 


 

الجريدة الورقية