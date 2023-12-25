عصابة لسرقة السيارات تقع في قبضة الأمن

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من (7 أشخاص "لخمسة منهم معلومات جنائية") لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" والإتجار فيها .

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وتبين وبحوزتهم (مجموعة من أجزاء السيارات - سيارة "مستولى عليها") وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وعلى جانب آخر، قضت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالشروع في سرقة سائق توك توك وإلقاءه بمادة حارقة بمدينة نصر، بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامه المصروفات الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، الرؤساء بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 8179 لسنة 2023 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهم شرع في سرقة الدراجة النارية المملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه، بأن قذف على الأخير مادة حارقة - مسحوق شطة - قاصدًا بتلك الوسيلة القسرية شل مقاومته إلا أن خاب أثر جريمته بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبسًا بجرمه.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم، أنه أحرز مادة حارقة - مسحوق شطة -ون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بترويج الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانه سر محمد طه.

النيابة وجهت للمتهم بأنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، أحرزا بقصد الاتجار والتعاطي جوهر مخدر الهيروين.

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بأنه وأثناء تفقده الحالة الأمنية بدائرة القسم، وجد المتهم يسير بسيارته عكس الاتجاه، وضبطه وتفتيشه عثر مع المتهم على كمية من مخدر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.